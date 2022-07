15.000 euro voor wie ziekenhuis aan kinderarts helpt

Het Algemeen Ziekenhuis in Veurne is dringend op zoek naar kinderartsen en wil de vinder rijkelijk belonen. Wie dé gouden tip levert, kan op vakantie vertrekken met een extra zakcentje van 15.000 euro. “We halen alles uit de kast om ons pediatrisch team te versterken”, klinkt het bij directeur Lieven Vermeulen.

AZ West in Veurne is al een tijdje op zoek naar een nieuwe kinderarts, maar sinds een van de huidige teamleden is uitgevallen, schakelt de directie een versnelling hoger. “Ons team bestaat uit vier pediaters. Eén daarvan is twee maanden geleden uitgevallen door gezondheidsredenen, al dan niet definitief. Een andere dokter heeft besloten om zich deeltijds in te zetten in een andere sector. De twee overblijvers hebben aan de alarmbel getrokken: zij zien het niet haalbaar om met twee of zelfs drie artsen de hele dienst te dragen”, legt directeur Lieven Vermeulen uit.

Sluiting dreigt

Slaagt de directie er niet in om een nieuw arbeidscontract af te sluiten, dan dreigt de sluiting van de afdeling pediatrie en de kraamafdeling. Ook de spoedafdeling komt in de gevarenzone terecht, maar dat wordt nog besproken met de overheid. Er zit zonder meer veel druk op de ketel. “We zetten alle kanalen in om geschikte kandidaten op te sporen: headhunters, uitzendbureaus, conferenties, universiteiten… Elke bespreking geven we een kans”, aldus Vermeulen.

Het ziekenhuis looft zelfs een financiële beloning van 15.000 euro uit voor wie een nieuwe kinderarts aanreikt. “Aanvankelijk gold dit enkel voor eigen personeelsleden, maar nu kan iedereen van dit aanbod genieten. De enige voorwaarde is dat de kandidaat minstens twee jaar bij ons aan de slag blijft. Voor de nieuwe werkkracht zelf voorzien we natuurlijk ook een uitgebreid pakket aan tijdelijke en permanente voordelen en premies. We halen echt alles uit de kast om ons pediatrisch team te versterken”, aldus Vermeulen.

Wachtdienst

Dat het voor het Veurnse ziekenhuis zo moeilijk is om kinderartsen te vinden, ligt grotendeels aan de wachtdienst. Er moet immers altijd een pediater paraat staan om de nodige zorgen te verlenen. “Het is sowieso een heel krappe markt. Pediatrie is niet zo’n populaire specialiteit als bijvoorbeeld chirurgie of radiologie. Wie er wel voor kiest, trekt naar de grote ziekenhuizen met veel collega’s hebben, want daar is de wachtdienst veel minder zwaar. Met hoe meer je die kan delen, hoe minder vaak je van permanentie moet zijn. De dagdagelijkse workload is dus niet het probleem, die kan ons kleinere team zonder problemen aan.”

Het permanentiesysteem is meteen ook de reden waarom een samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio niet evident is. De directies reageerden wel positief, maar de kinderartsen zelf zien het niet zitten om hun wachtdiensten te verdubbelen. Solliciteren is dus de boodschap!