Vanessa van Warriors Against Cancer stelt fotoboek Rebirth voor: “Hebben samen lange weg afgelegd”

Op vrijdag 23 juni gaat in Belevingshuis ‘Warriors Against Cancer’ in Marke de vernissage van het nieuwe fotoboek Rebirth door. Het toont de kankerpatiënten tijdens een onderwater-shoot op een Grieks eiland. Oprichter Vanessa Bossuyt blikt samen met Apolline, ex-kanker-patiënte en buurmeisje van weleer, terug op hoe het allemaal begon.

Vanessa Bossuyt, oprichter van het belevingshuis, was in 2012 aan de slag als make-upartieste toen haar buurmeisje en babysitter Apolline Ameel, toen 17, plots kanker kreeg en moest vechten voor haar leven. “Ik was op 16-jarige leeftijd soms al eens model”, begint Apolline (28) haar verhaal.

“Toen had ik nog toestemming nodig van mijn mama om voor de lens te poseren. Bij een bezoek aan de osteopaat ruim een jaar later werd ontdekt dat mijn klieren helemaal niet oké waren en mijn nek opgezwollen was. Een wekenlang onderzoek bracht lymfklierkanker aan het licht. De ernst van de diagnose drong bij mij niet meteen helemaal door. Het echte besef sijpelde pas binnen nadat mijn haar begon uit te vallen. Ik had er toen juist mijn zesde middelbaar opzitten. Zes maanden behandeling volgden, een jaar geen school, maar de fotoshoots bleven doorgaan, met kort haar, met een pruik, kaal… Dit had een belangrijke impact op mijn genezing.”

180 patiënten

Die fotoshoots gingen voornamelijk door op initiatief van Vanessa. Zij nam Apolline onder haar vleugels en gaf haar weer zelfvertrouwen door haar te maquilleren en artistieke foto’s van haar te maken. Voor Vanessa het begin van een levenswerk, waarbij ze intussen al 180 kankerpatiënten hielp via fotoshoots en andere workshops. In 2021 resulteerde dat, mede door corona, in een heus belevingshuis in Marke: Warriors Against Cancer.

De Warriors legden samen een lange weg af. Eén die aanvankelijk was geplaveid door angsten, onzekerheden en veel traantjes – oprichter Vanessa Bossuyt

Het huis richt zich voornamelijk op jonge kankerpatiënten en is afhankelijk van vrijwilligers, momenteel een 50-tal, en giften. De foto’s worden verzameld in boeken die worden verkocht ten voordele van de werking. Komende vrijdag gaat de voorstelling van het nieuwe fotoboek Rebirth door in het belevingshuis in de Torkonjestraat 5 in Marke. Het toont de kankerpatiënten tijdens een onderwater-shoot op een Grieks eiland (lees hier het verhaal van Elien, één van de 16 vrouwen).

“De Warriors legden samen een lange weg af. Eén die aanvankelijk was geplaveid door angsten, onzekerheden en veel traantjes”, vertelt Vanessa. “Maar gaandeweg ook met veel overwinningen, moed en veel zelfvertrouwen. Ze doken diep in hun fysieke en mentale krachten om deze uitdagende prestaties neer te zetten. Onze organisatie redt geen levens maar we hopen ze wel te verrijken. Door te inspireren, door erkenning te geven aan iedereen die vecht of ooit gevochten heeft tegen kanker, en alle mensen rondom hen. Dit boek wil de psychosociale thematiek boven water brengen. Want vaak speelt er onder het oppervlak zoveel meer dan wat je ziet, of dan wat je aan iemand toont.”

Dat de fotoshoots bleven doorgaan, had een grote impact op mijn genezing – Apolline (ex-kankerpatiënt)

“Bij ons kan men al terecht, rechtstreeks van bij de oncoloog. Warriors Against Cancer biedt een waaier van zorgsessies aan. Deze worden geven door vrijwillige zorgverleners. Het aanbod bestaat uit raindropmassages, reiki, cranio sacraal balancing, voetreflexologie, chi Kung, yoga, accupunctuur, klankschaalmassages, psychotherapie, acces bars therapie en feeling meditaties. Doorheen dit project geven we het zelfbeeld een boost. De Warriors maken zelfportretten, fotograferen elkaar en gaan in dialoog met elkaar zonder oordeel. Ze leren naar zichzelf kijken vanuit een ander perspectief.”

Genezen verklaard

Het Belevingshuis telt momenteel 160 volwassen leden en 22 kinderen die op woensdagnamiddag langskomen. Naast de voorstelling op vrijdag is er ook nog een opendeurdag. Tussen 10.30 uur en 17 uur is iedereen vrijblijvend welkom. Ook Apolline, die intussen genezen is verklaard, zal er zijn.

“Een jaarlijkse controle is wel nog steeds aan de orde. Ik draag wel nog altijd de gevolgen omdat mijn immuunsysteem minder is. Ik had onder andere vier keer corona. De neveneffecten door de radiotherapie kunnen nog steeds bovenkomen. Mijn concentratie is minder en mentaal ben ik anders dan mijn leeftijdsgenoten. Maar de cirkel is rond. Mijn osteopaatbezoek destijds heeft mijn leven gered. Mocht dit niet opgemerkt zijn geweest, was de kans groot dat ik zou sterven in mijn slaap. Ik zat in stadium 2A op 4. Al redelijk ver dus. Mijn ziekte gaf de doorslag om zelf osteopathie te gaan studeren. Ik wil zelf ook mensen helpen. Dit is nu ook mijn beroep.”