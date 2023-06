Kankerpatiënte Elien gaat kopje onder voor bijzonder fotoproject

Ze is geen waterrat, zegt ze. Toch ging Elien Mercier uit De Panne kopje onder voor een verbluffende fotoshoot. Ze deed dat samen met 15 andere vrouwen die kanker hebben of overwonnen voor het bijzondere fotoproject ‘Rebirth’. “Het resultaat is betoverend.”

Dat Elien Mercier (29) schittert in het prachtige boek Rebirth en op de gelijknamige tentoonstelling die dit weekend plaatsvindt in Kortrijk, heeft de vrouw te danken aan Warriors Against Cancer. Dat is een organisatie die mensen met een kankerdiagnose samenbrengt, en samen met hen betekenisvolle momenten van herkenning en ondersteuning uitwerkt.

Vijf jaar geleden groeide daaruit ook het opvallend fotoproject waarvoor fashionfotograaf Peter De Mulder en een professioneel stylingteam naar het Griekse eiland Paros trok om er 16 vrouwen die kanker hebben of overwonnen onder water te fotograferen. Het verbluffende resultaat krijgen we te nu te zien in het boek Rebirth, waarin de vrouwen ook hun aangrijpende verhalen vertellen. Een ode aan de uiterlijke schoonheid, maar nog meer aan de innerlijke kracht van wie verder moet na een diagnose.

Mama geworden

Een van de vrouwen die de kans grepen om deel te nemen aan de fotoshoot in Paros is Elien Mercier, die onlangs vanuit Koksijde naar De Panne verhuisde. Ze is leerkracht beeld aan De Keiwijzer in Poperinge, en werd vier maanden geleden mama van Henry. Tot 2020 was ze ook wielrenster bij Restore CyclingLadies, maar haar sportieve ambities moest ze opgeven door de hersentumor die bij haar werd vastgesteld in 2009 en haar een paar jaar terug opnieuw parten speelde.

Ik ben geen waterrat en de zee schrok me wat af, maar het resultaat is betoverend

“Ik was 15 toen mijn medeleerlingen op school me er op wezen dat mijn gezicht scheef trok”, vertelt Elien. “De huisdokter was meteen gealarmeerd en een scan wees uit dat er een tumor zat bij mijn hersenstam, die druk uitoefende op mijn gezichtsspieren. De tumor bleek gelukkig wel goedaardig, maar moest opnieuw krimpen. De verschillende bestralingssessies die ik onderging, hielpen evenwel niet.” Elien kon wel normaal verder functioneren, en de tumor bleef stabiel, tot ze in 2020 rugklachten en een verminderde spierkracht in haar linkerbeen ondervond tijdens het wielrennen. Er hadden zich cysten gevormd waarvan een groot exemplaar spier- en zenuwpijn veroorzaakte. Er volgden verschillende operaties om de situatie onder controle te krijgen.

“Ik kan nog alles doen, geef fulltime les, ben zelfs mama geworden. Alleen het fietsen moest ik opgeven, omdat op een fiets zitten te pijnlijk geworden is, een gevolg van een van de operaties. Dat was moeilijk om te aanvaarden, maar het kan niet anders. De dokter raadt me aan om te gaan zwemmen in de plaats, maar ik ben helaas geen waterrat”, lacht ze.

Onder lotgenoten

Geen waterrat, maar dat weerhield haar er niet van om onder water te poseren voor de lens van Peter De Mulder. “Ik leerde Warriors kennen via een vriendin die eerder bij hen had deelgenomen aan een fotoshoot. Ik ben zelf niet bezig met make-up en zo, maar die foto’s vond ik zo mooi dat ik zoiets heel graag zelf eens wilde beleven. Ik nam contact op met Vanessa (Bossuyt, drijvende kracht achter Warriors Against Cancer, red.) en die gaf me meteen de kans om ook zo’n dag mee te maken. Het was een verademing en het resultaat is echt betoverend. ” Bovendien werd Elien daarna ook gevraagd om te poseren voor de fotoshoot voor het boek Rebirth, samen met vijftien lotgenoten. “Tien prachtige dagen werden dat! Spannend ook, omdat we dan wel lotgenoten waren maar elkaar vooraf niet kenden. Maar er werden vriendschappen voor het leven gemaakt.”

Ook aan de fotoshoot zelf bewaart ze prettige herinneringen: “De zee schrok me wat af, maar we leerden de dagen vooraf in ondiep water verschillende ademhalingstechnieken aan om het langer uit te houden onder water. De dag zelf was best intens, want met al die kleren aan en in de diepere zee die weliswaar heel transparant was bleek het allemaal niet zo gemakkelijk. Maar we werden schitterend ondersteund, het was meer dan de moeite waard.”

• ‘Rebirth’, 164 pagina’s, kost 55 euro en kun je bestellen via www.warriorsagainstcancer.be. De opbrengst gaat naar de organisatie zelf.

• Op zondag 25 juni, van 10.30 tot 17 uur, kun je de tentoonstelling van de originele foto’s ook bekijken in het Warriors Belevingshuis, Torkonjestraat 5 in Marke (Kortrijk).