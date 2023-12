“Een bevalling is geen wedstrijd”: dokter Verhulst en dokter Depauw versterken team gynaecologie AZ West Veurne

Veronique Verhulst en Veerle Depauw zijn twee nieuwe gezichten die hun ervaring en expertise ten dienste stellen van de afdeling gynaecologie in AZ West Veurne. Ze maken de overstap van het Henri Serruys-ziekenhuis Oostende, dat een fusieakkoord sloot met AZ Damiaan Oostende.

Beide dames komen het team van dokter Philippe Vryens (diensthoofd gynaecologie en verloskunde) en gynaecologen Els Van Deynse, Tine Masschaele en Elke Rossey versterken. “Toen de materniteit van AZ West in 2019 werd vernieuwd, was dit natuurlijk heel positief voor onze afdeling gynaecologie, verloskunde en neonatologie”, zegt dokter Vryens. “Wel leggen we alsmaar meer de nadruk op het begeleiden tijdens het hele zwangerschapstraject. In AZ West kunnen mama’s al sinds 2001 terecht voor onderwaterbevallingen, en ik schat dat we sindsdien al een 600-tal onderwaterbevallingen hebben begeleid. Met dokter Depauw halen we iemand in huis die daar veel ervaring mee heeft. Maar patiënten kunnen bij al onze gynaecologen terecht voor een onderwaterbevalling.”

Jarenlange ervaring

Dokter Veerle Depauw was eerder diensthoofd bij AZ Sint Jan Brugge-Oostende campus Henri Serruys en kan bogen op 27 jaar ervaring in bevallingen, chirurgie, inclusief laparoscopische procedures en ze heeft kennis van robotchirurgie. Dokter Veronique Verhulst heeft 24 jaar ervaring, biedt kwaliteitszorg aan vrouwen van alle leeftijden, met expertise in zwangerschapsbegeleiding, bevallingen en gynaecologische chirurgie. Ook op het gebied van robotchirurgie heeft ze enige ervaring.

“Het geboortemoment is de bekroning van een lang traject” – dokter Veerle Depauw

“Een bevalling is geen wedstrijd! Een moeder moet de tijd nemen zodat het kindje geboren kan worden op het tempo dat de natuur aangeeft. Het geboortemoment is de bekroning van een lang traject waarbij we de mama of beide ouders optimaal willen begeleiden. Alles start bij de vaststelling van de zwangerschap, waarbij we ook zoveel mogelijk informatie en (psychosociale) ondersteuning willen bieden. Want het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Als een patiënte tijdens het hele traject naar de bevalling toe goed is ingelicht, weet waaraan zij zich kan verwachten en zich goed omringd voelt, dan zal ze minder stress ervaren. We begeleiden de mama in spe en moedigen haar aan zodat zij zelf kan bepalen hoe de bevalling zal verlopen. Veel mama’s hebben schrik voor de pijn, maar ook daarbij kunnen we hen ondersteunen op verschillende manieren. Belangrijk is dat ze zich zo ontspannen mogelijk voelt, en niet uit schrik direct kiest voor een epidurale of keizersnee. De perceptie van pijn willen we net wegnemen! Zo kan het op een bal gaan zitten al een comfortabeler gevoel geven, eventueel onder de douche. Dat leidt soms vanzelf tot de volgende stap om zich in bad te zetten. In een lekker warm bad ontspannen de spieren vlotter tussen de pijnweeën door. Als ze zich meer ontspannen voelt na de contracties, kan het kindje makkelijker naar de uitgangspositie zakken, zonder dat de mama verkrampt. Het mooiste moment is dat een mama zelf haar kindje op de wereld kan zetten en in haar armen sluiten. Het is niet onze taak als gynaecoloog of vroedvrouw om de bevalling over te nemen! Omdat ze zich continu ondersteund voelt, zal ook haar zelfvertrouwen geleidelijk aan groeien. En we willen ook de partner betrekken bij het hele proces. Het skin-to-skincontact is niet alleen belangrijk voor de mama, maar ook voor de partner/de papa”, vertelt dokter Depauw.

Een onderwaterbevalling heeft volgens dokter Depauw heel wat voordelen. “Door de gewichtloosheid in het water gaat alles technisch makkelijker. De patiënte kan zich vlotter positioneren en duwen, ze voelt zich meer gerelaxt. De weefsels rond de bekkenbodem zijn soepeler, waardoor de kans op inscheuring kleiner wordt en we minder snel moeten knippen. Via de wireless monitor kunnen we continu de hartslag van het kindje volgen.”

Prenatale zorg

Alle artsen en het hele zorgteam delen de visie dat het begeleidingstraject belangrijk is. Dokter Depauw is ook fan van het project ‘Moederzorg’ waar een aantal ziekenhuizen in West-Vlaanderen én ook AZ West hun schouders onderzetten. AZ West focust dit jaar op het project ‘prenatale zorg’, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het psychische welzijn van de patiënten.