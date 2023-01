Een jaar in een West-Vlaams rusthuis is 1.068 euro duurder geworden

De West-Vlaamse woonzorgcentra zijn het voorbije jaar gemiddeld 5 procent duurder geworden. Een verblijf in een rusthuis kostte in 2022 gemiddeld 22.674 euro voor een jaar. Dat is 1.068 euro meer dan in 2021.

De gemiddelde dagprijs in de 167 West-Vlaamse woonzorgcentrum bedroeg vorig jaar 62,12 euro. In 2021 ging het nog om 59,17 euro. De prijzen zijn dus met 5 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Een maand in een rusthuis kostte in 2022 dus gemiddeld 1.889 euro, tegenover 1.800 euro in 2021. Een stijging van 89 euro per maand of liefst 1.068 euro op jaarbasis.

16,50 procent duurder

Woonzorgcentrum Yserheem in Diksmuide voerde de meest forse prijsstijging door: van 49,68 euro per dag in 2021 naar 57,87 euro in 2022. Dat is een stijging van liefst 16,50 euro. Ook Groenhof in Menen, Maria Middelares in Moorslede en Benaja in Vleteren werden meer dan 10 procent duurder.

Opvallend: drie woonzorgcentra werden goedkoper. Klaverveld in Zedelgem, Huize Vogelzang in Brugge en Residentie Duinenzee in De Panne verlaagden hun dagprijzen met enkele eurocenten.

4.550 euro per maand

Het duurste woonzorgcentrum van West-Vlaanderen is Belle Epoque in Knokke-Heist, waar de dagprijs liefst 149,58 euro bedraagt. Voor een maand betaal je daar dus 4.550 euro. Zilverduin in De Haan (113,03 euro per dag) en James Ensor in Oostende (110,54 euro) maken de top drie compleet. Opvallend: woonzorgcentrum James Ensor staat al een jaar op de zwarte lijst van de Vlaamse zorginspectie. Mogelijk komt het zelfs tot een schorsing.

Onderaan de lijst staat woonzorgcentrum Minnewater in Brugge. Daar betalen bewoners 41,91 euro per dag of 1.275 euro per maand.