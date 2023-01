Schorsing dreigt voor Oostends woon-zorgcentrum James Ensor

Het Orpea-rusthuis James Ensor in Oostende staat al een jaar op de zwarte lijst van de Vlaamse zorginspectie. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is nu een voornemen tot schorsing gestart omdat er nog steeds te veel tekorten zijn die niet weggewerkt werden.

Het waren onthullingen over een tekort aan zorg en bewoners die aan hun lot overgelaten werden, die de commerciële rusthuisgroep Orpea in Frankrijk in nauwe schoentjes bracht.

Personeelstekort

Ook in eigen land, met name in Oostende en Antwerpen, bleken er heel wat tekorten te zijn naar de bewoners toe inzake veiligheid. Beide woon-zorgcentra kwamen daardoor op de zwarte lijst terecht. In Oostende ging het vooral om personeelstekort, een reeks kleinere overtredingen en een klacht van familieleden.

Een jaar nadat het nieuws bekend raakte, blijkt er geen verbetering in zicht te zijn. Daarom startte het Agentschap Zorg en Gezondheid een voornemen tot schorsing op. “Het gaat om de volgende stap, maar een voornemen betekent nog geen definitieve schorsing”, klinkt het bij Joris Moons, woordvoerder van het Agentschap.

“De procedure werd eind december opgestart en het woon-zorgcentrum heeft een maand om daartegen beroep aan te tekenen. Daarna komt de adviescommissie advies geven en kan het, na aantekening van beroep, nog een drietal maanden duren eer de schorsing effectief wordt.”

Onvoldoende verbeteringen

Het woon-zorgcentrum kreeg nochtans een jaar de tijd, maar volgens het Agentschap zijn er onvoldoende verbeteringen gebeurd. “Er zijn in dat jaar verschillende inspecties gebeurd”, vervolgt Moons.

“Er werden wat punten aangepakt, maar dat is onvoldoende. We zien nog te veel tekorten zoals registratie van dossiers die niet accuraat of volledig zijn, de omgang met medicatie, maar ook infrastructuurtekorten. Zo is het oproepsysteem waarbij bewoners hulp kunnen inroepen nog steeds niet overal aanwezig. Het voornemen tot schorsing komt er om extra druk te zetten op de voorziening.”

Als de schorsing erdoor komt, betekent dat dat het woon-zorgcentrum geen extra bewoners meer mag opnemen. “Dat moet ze de ruimte geven om extra in te zetten op de bestaande bewoners en de dienstverlening op peil te brengen”, aldus Moons.

Directie niet akkoord

Zover wil het woon-zorgcentrum het niet laten komen. “We zijn momenteel bezig met de voorbereidingen om bezwaar aan te tekenen”, zegt Martine Vandekinderen, directeur sinds januari 2022.

“We zijn niet akkoord met deze beslissing. Er zijn wel degelijk belangrijke evoluties geweest het voorbije jaar op vlak van verbeteringen. We hebben dit ondertussen uitvoerig besproken met onze bewoners en hun familieleden. We maken binnenkort ons bezwaar over aan het Agentschap.”

Als het woon-zorgcentrum geschorst wordt, dan is dat voor zes maanden, al kan dat nog verlengd worden.