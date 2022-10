Brugse verpleegkundige Caroline Vanden Broecke: “Woonzorgcentra hebben kleinere leefeenheden nodig”

“Kleinere leefgroepen, een sas in elke badkamer en meer structuur bij bezoek aan de woonzorgcentra.” Dit advies legt de Brugse verpleegkundige Caroline Vanden Broecke dit weekend voor aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het doel: nooit meer dezelfde fouten te maken als tijdens de eerste coronacrisis. De Van Acker Stichting wijdt er een colloquium aan.

Op zaterdag 29 oktober om 10 uur organiseert de Van Acker Stichting in ZoWe in de Barrièrestraat in Sint-Michiels een publieke ontmoeting tussen zorgverstrekkers en federaal minister vanr Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Onze professionele zorgverstrekkers kregen wel applaus tijdens de vorige coronagolven, maar voelden zich ook vaak in de steek gelaten”, zegt André Van Nieuwkerke, voorzitter van de Van Acker Stichting.

Draaiboek

“Een evaluatie van de voorbije aanpak en een doordachte strategie voor een mogelijke nieuwe crisis dringt zich op. Welke lessen hebben de professionelen getrokken? Welke prioritaire aandachtspunten schuiven zij in een toekomstig draaiboek naar voor?”

Een zorgverstrekker die het debat met de minister voor Volksgezondheid aangaat, is de Brugse verpleegkundige Caroline Vanden Broecke (54), die sinds 2015 werkt in woonzorgcentrum De Vliedberg, op de afdeling met 32 bewoners met dementie. “Gelukkig hebben we de eerste en de tweede coronagolf goed doorstaan. Slechts één bewoner bezweek nadien aan corona. Op de andere afdelingen telde ons woonzorgcentrum vijf doden.”

Waardig einde

André Van Nieuwkerke, die tevens voorzitter is van LEIF West-Vlaanderen, dat ijvert voor waardig sterven, onderbreekt even: “In totaal heeft covid het leven gekost aan 15.000 mensen in alle Vlaamse woonzorgcentra! Op welke manier zijn die allemaal gestorven? Gebeurde dat waardig?”

Caroline Vanden Broecke vervolgt: “We vreesden dat wij als personeelsleden covid zouden binnenbrengen in het rusthuis. Daarom heeft een van mijn collega’s zelf stoffen maskers vervaardigd, op een moment toen nog valselijk beweerd dat dit geen zin had. Ik heb zelf nog het vak beroepshygiëne gegeven aan studenten verpleegkunde bij Howest en wist dat die maskers toch wat bescherming zouden bieden.”

Prioriteiten

“Ons woonzorgcentrum beschikte toen over onvoldoende zuurstofflessen om de besmette patiënten te beademen. Op een bepaald moment had de helft van de bewoners covid, nadat iemand positief uit het ziekenhuis terugkeerde. We moesten prioriteiten stellen. Een moeilijke beslissing, als je weet dat in rusthuizen elk jaar gemiddeld een derde van de bewoners overlijdt.”

“Het meest schrijnende was dat we de bewoners moesten opsluiten in hun kamer. Patiënten met dementie begrepen niet dat ze anderen konden besmetten. Ze stonden voortdurend te bonken op hun kamerdeur. Het is belangrijk om patiënten niet meer automatisch te veroordelen tot tien dagen isolatie, enkel omdat ze positief getest hebben.”

“Men kan perfect nagaan of iemand al dan niet besmettelijk is. Wij hebben meermaals gevallen gehad van bewoners met een hoest of loopneus die positief testten. Naderhand bleek dit te wijten aan een vorige besmetting.”

Sas in badkamer

“De beleidsmakers moeten meer inzetten op preventie en gewapend zijn: scheidingswanden tijdig plaatsen, in elke badkamer een sas inrichten, waar de verpleegkundigen beschermende kledij kunnen aantrekken. Kleinere leefeenheden zijn een noodzaak. Maar dat vergt meer personeel en we kampen nu al met een tekort. Velen hebben na de pandemie afgehaakt.”

Komt de aanbeveling voor kleinere leefeenheden te laat voor het nieuwe, grote woonzorgcenturm dat Mintus in de Sint-Pietersmolenwijk bouwt? André Van Nieuwkerke: “Ik denk dat die site gecompartimenteerd wordt.”