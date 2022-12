U stortte al meer dan 60.000 euro voor blinde baby Odette: “Onze dochter staat er niet alleen voor. Dát is het allerbelangrijkste”

De inzamelactie voor de kleine Odette, het drie maanden oude meisje dat slechts één oogje heeft en volledig blind geboren is, overtreft alle verwachtingen. De ouders hoopten 20.000 euro bij elkaar te krijgen, maar kunnen nu al op meer dan 60.000 euro rekenen. “Hartverwarmend”, reageert mama Pauline. “Het wordt een erg warm kerstfeest voor ons.”

Het verhaal van de drie maanden oude Odette maakte heel wat los. De baby lijdt aan anoftalmie én microftalmie en kwam blind ter wereld. Mama Pauline Vanruymbeke en papa Jens Cottijn hebben, samen met hun zussen en broer, een crowdfunding op poten gezet om de nodige fondsen bij elkaar te krijgen om het eerste jaar te overbruggen.

“We schatten zo’n 20.000 euro per jaar nodig te hebben, maar de steun blijft maar komen”, zegt Pauline. Momenteel staat de teller op bijna 62.000 euro en de giften blijven maar binnenstromen.

“Het is echt overweldigend. We zijn overdonderd door wat ons overkomen is. Superblij zijn we, maar het is ook heel veel geweest. Sinds we ons verhaal bij jullie hebben gedaan, is alles in een stroomversnelling geraakt. Daarom: dankjewel aan iedereen die ons een duwtje in de rug wil geven.”

© Joke Couvreur

Alle steun doet het gezin enorm veel deugd. “Zowel financieel als mentaal. Mensen in dezelfde situatie hebben ons gecontacteerd, bij hen kunnen we terecht met al onze vragen. Of kunnen we gewoon eens alles ventileren, want zij begrijpen perfect wat we doormaken.”

Het bedrag dat de crowdfunding – die nog altijd loopt – bij elkaar brengt, gaat integraal naar Odette. “Het geeft ons letterlijk en figuurlijk de nodige ademruimte om Odetteje een zo normaal mogelijk leven te schenken. Dáár doen we het immers voor. We gaan sowieso een erg warme Kerstmis tegemoet. Dankzij de gulheid en goedheid van zoveel mensen. Odette staat er niet alleen voor. Dát is het allerbelangrijkste.”

