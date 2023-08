Stem jij Sofie Claerhout tot ‘Grootste wetenschappelijke talent’ voor haar DNA-onderzoek?

Het magazine ‘New Scientist’ gaat op zoek naar het grootste wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen… en daarvoor is wetenschapper Sofie Claerhout genomineerd.

Voor haar doctoraatsthesis over DNA-onderzoek op basis van het Y-chromosoom gebruikte doctor Sofie Claerhout uit Kortrijk het nog steeds onopgelost dossier van de vermoorde Ingrid Caeckaert uit Knokke-Heist. In België is het nog wachten op een wetswijziging om haar onderzoekmethode toe te passen. Sofie werd Krak van Kortrijk in 2022.

Haar onderzoek heeft al heel wat weerklank gevonden in de wetenschappelijke wereld en bij recherche. De KU Leuven koos ervoor om doctor Claerhout naar voor te schuiven als hun nummer één wetenschapper bij het magazien ‘New Scientist’, dat elk jaar op zoek gaat naar dé top-wetenschapper van de Lage Landen. De jury van New Scientist plaatste haar meteen in hun top 15 beste wetenschappers. Om bij de top 5 te geraken, heeft doctor Claerhout je stem massaal nodig. Uit die top 5 kiest de jury zijn nummer één. (LV)