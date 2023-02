Sien en Saar stappen 45 kilometer lange ‘darmwandel’ ten voordele van darmkankeronderzoek

Op 4 februari, wereldkankerdag, ondernemen de jonge Sien Dewulf (28) uit Aartrijke en Bruggelinge Saar Borloo een gesponsorde staptocht langs de vestigingen van AZ Delta, met start aan campus Menen, ten voordele van de vzw ‘Stop darmkanker’.

Het is op Wereldkankerdag 4 februari net een jaar geleden dat de jonge West-Vlaamse verpleegkundige Elien Holvoet overleed aan de gevolgen van darmkanker. Om haar te herdenken organiseren leeftijdsgenoten en (voormalige) collega’s Sien Dewulf en Saar Borloo een fikse staptocht die geld opbrengt voor de vzw ‘Stop Darmkanker’, opgericht in 2012 door maagdarmspecialist Luc Colemont. Als onafhankelijke ngo wil ‘Stop Darmkanker’ vooral bijdragen aan de bewustwording rond de ziekte, aangezien één op de twintig mensen met darmkanker wordt geconfronteerd maar een vroegtijdige diagnose wel 90 procent genezingskansen inhoudt.

“De wandelafstand van 45 kilometer is niet toevallig. Die beslaat immers het traject tussen de ziekenhuizen van AZ Delta waar Sien nu nog werkt als verpleegkundige en waar ook Elien en ik hebben gewerkt. Ik had wel een goeie band met Elien en we gingen vaak samen wandelen”, zegt Saar Borloo, die nu in AZ Sint-Jan in Brugge actief is. “Onze ‘Darmwandel’ start in campus Menen om 8 uur ‘s morgens en loopt via campus Rumbeke tot in campus Torhout. “Tegelijk is 45 kilometer ongeveer de darmlengte van zo’n 5 000 mensen, aangezien elk individu ongeveer 9 meter aan darmen met zich meedraagt. Onze staptocht kon gesponsord worden door lotjes te kopen van telkens één euro die een afstand van 9 meter coveren. Bedoeling is dus om zo stukje bij beetje ons traject te financieren en 5000 euro in te zamelen voor het goede doel.” Intussen bereikten Sien en Saar al dit doelbedrag maar er kan nog steeds gestort worden om de vzw ‘Stop Darmkanker’ te ondersteunen via deze link.

Sien en Saar zouden ook graag zien dat zoveel mogelijk mensen met hen instappen. Dus iedereen is welkom zaterdag vanaf 8 uur aan campus Menen van AZ Delta.