Op stap met een VR-bril tijdens de Week van de Beweging in Roeselare

De dienst orthopedie van AZ Delta, het kenniscentrum ARhus, het wielermuseum Koers en de stad slaan de handen in elkaar voor de Week van de Beweging. Van 23 tot en met 30 oktober zijn er tal van activiteiten die het belang van fysieke gezondheid voor je mentaal welzijn in de kijker zetten.

De week van de Beweging wordt er een vol actief workshops, inspirerende avonden en aangename beweegmomenten. “Het diverse programma is gericht op verschillende leeftijdgroepen en staat garant om op een fijne manier samen in beweging te komen, welke sportieve achtergrond je ook hebt”, aldus Bieke Deceuninck van ARhus. In het kenniscentrum op De Munt kan men een hele week lang sport-en beweegtoestellen uitproberen via een beweegparcours.

Studenten van Howest werkten een parcours uit en staan ook in voor de persoonlijke begeleiding. De studenten organiseren in ARhus ook een ouderkinderbeweegsessie waarbij zowel de ouders en grootouders als de peuters en kleuters samen aan het bewegen gaan. Hogeschool Vives organiseert er op 26 en 29 oktober ook een VR-brillenactiviteit. Zo zijn er demo’s VR sabeldansen en schijnboksen.

Actief en energiek

“Virtual Reality kent ook buiten de entertainmentsector al heel wat toepassingen. In onze opleidingen komt dit aan bod om beweging te stimuleren”, aldus Charlotte Ramboer van de hogeschool Vives. Voor wie nog motivatie zoekt om te bewegen zijn er in ARhus enkele gespreksavonden. Zo komen olympiër Alexander Doom, handbike wielertoeriste Marleen Feys en sportpsycholoog Bart Van Laethem op 27 oktober langs. Daarnaast wordt er tijdens de Week van de Beweging ook aandacht geschonken aan gezonde voeding met onder andere een infosessie ‘Actief en energiek de dag door’ en een workshop ‘Maak je gezonde energiebom’. Op 24 oktober zet het sportmedisch centrum Sport’R van AZ Delta de deuren open voor het grote publiek. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

Het volledige programma van de Week van de Beweging is te vinden op www.weekvandebeweging.be.