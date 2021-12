Invoering van nieuwe bezoekersregel in AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout verloopt vlot

Aan de ingangen van de campussen van AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout zijn ondanks de nieuwe bezoekregeling geen lange wachtrijen. “Door de inzet van extra medewerkers die de coronapas scannen en checken op symptomen, verloopt alles vlot”, klinkt het.

Op de campussen van AZ Delta Roeselare geldt een nieuwe regeling voor de bezoekers die verplicht een coronapas op zak moeten hebben, ook voor de patiënten is er een extra ‘beveiliging’. “De beslissing over de maatregelen werd genomen op het moment dat we – zoals nu blijkt – het platteau van besmettingen hadden bereikt. Nu dalen de cijfers ook wat bij ons, maar we blijven uiterst voorzichtig”, zegt Kristien Beuselinck.

De maatregel wordt dus doorgevoerd in alle vestigingen. Wie binnen wil, moet de coronapas laten scannen. “Het vraagt wel wat meer volk aan het onthaal. Bij de mensen die het ziekenhuis binnenkomen wordt niet enkel de temperatuur gemeten, ook wordt gevraagd of ze nog andere symptomen hebben. Op de eerste dag verliep dat vlot, ook al omdat medewerkers van het ziekenhuis zich spontaan meldden om te komen helpen.”

Op de bijna 4.000 personeelsleden zijn er momenteel 72 thuis die zelf een coronabesmetting opliepen of die in quarantaine moesten. “Dat valt gezien de omstandigheden nog mee, het gaat om 1,83 procent van onze werknemers.