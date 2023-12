“Ik heb mijn sport gevonden”: help jij ook Tiffany (14) sparen voor een sportrolstoel?

Tiffany Vandemaele (14) heeft haar hart sinds een jaar verpand aan rolstoeltennis, maar een aangepaste stoel aankopen kost behoorlijk wat geld. Daarom werd een steunactie opgezet om de nodige centen in te zamelen. “Ik kan echt mijn ei kwijt in deze sport.”

Met haar mama Kim Vergote, pluspapa Mikael Latruwe en broertje Aiden (2) woont Tiffany Vandemaele in een knusse woning op de nieuwe Matexiverkaveling op de grens van de Bosmolens en De Mol. Tiffany heeft net gedaan met haar examens, in de Middenschool in Izegem zit ze in haar tweede jaar. Ze volgt de richting economie.

Pittige periode

De goedlachse Tiffany kampt ook met een beperking. “Het is eigenlijk een genetisch verhaal. Door die afwijking heb ik een beperking aan mijn onderste ledematen. Ik heb te veel spanning in mijn spieren, waardoor ik moeilijk kan stappen en ik verplaats me grotendeels met een rolwagen. Overdag en ‘s nachts moet ik spalken dragen. In 2022 heb ik een zware operatie ondergaan aan mijn heupen en spieren, waarvoor ik nog steeds aan het revalideren ben. Ik was toen ook zes weken aan mijn bed gekluisterd, een pittige periode. En zopas heb ik nog een operatie ondergaan.”

Dat zorgt er natuurlijk voor dat ze al behoorlijk wat lessen moest missen, les kreeg via Bednet en soms ook examens moest laten verplaatsen. “Ik voel me goed op school. Voor mijn operatie wandelde ik daar soms nog, nu doe ik dat enkel nog thuis. Op school beweeg ik me vooral voort in mijn rolstoel.”

(foto Frank) © Frank Meurisse Frank Meurisse

Mama Kim Vergote: “De operaties zorgen er niet voor dat ze opnieuw zal kunnen stappen zonder problemen, maar door de ingreep aan de heup stapt ze wat minder naar binnen, door de spierverlenging kan ze wat platter stappen.”

Tiffany had al wat hobby’s, maar in haar situatie is dat allerminst evident. Drie keer per week gaat ze ook naar de kine, bij Bart Coussement in Izegem en Lindsay Boone in Ardooie. “Het was die laatste die me er attent op maakte dat er ook iets bestaat als rolstoeltennis.”

2.000 euro nodig

Via Ivan Kindt, die met Ivan on wheels mensen die ook in een rolstoel zitten, wil aansporen om aan sport te doen, kwam ze bij TC Rumbeke terecht. Van daaruit ging het naar Move all the Way in Deerlijk, waar men oplossingen zoekt voor mensen en hun rolstoelgebruik. “We kregen er een rolstoel in bruikleen, waarmee Tiffany kon beginnen tennissen. Die stoel is echt op haar maat gezet. Het is een sportversie met andere wielen, eigenlijk ook zonder remmen en een eentje waar ze ook niet kan uitvallen”, verduidelijkt pluspapa Mikael.

Door haar recente operatie is Tiffany enkele weken buiten strijd, maar straks hoopt ze in haar eigen stoel verder te schrijven aan haar tennisverhaal. “Ik heb echt mijn sport gevonden. Ik doe het nu al een klein jaar, je voelt jezelf ook progressie maken. Het vergt wat oefening, want je moet niet enkel de bal terugslaan, maar er ook naartoe rijden. Dat mag je overigens niet in rechte lijn doen, je moet zorgen dat je nog een mooie hoek hebt om op de bal te slaan”, geeft Tiffany ons snel enkele basisvaardigheden mee.

Met een klein hartje

Tiffany steekt ondertussen heel wat op van de lessen van Ivan en hoopt zich verder te ontplooien in de sport. “Het is vooral leuk om eens goed door te meppen op een bal, daar kan je veel energie in kwijt”, vertrouwt ze nog toe.

Een perfect aangepaste rolstoel om de sport te beoefenen is ook een must. Anders is het risico op blessures te groot. Maar die rolstoel kost 2.000 euro, nog kosten die erbij komen voor het jonge gezin. “Het was een vriendin die me er attent op maakte dat er iets bestond als deze steunacties. Met een klein hartje ben ik eraan begonnen. Maar ondertussen hebben we al heel wat hulp van familie, vrienden en buren die de actie gedeeld hebben en ondertussen zitten we al bijna aan 750 euro. We kunnen de actie zo lang laten lopen als we willen, hopelijk raken we aan de beoogde 2.000 euro”, besluit mama Kim Vergote.

www.steunactie.be/actie/steunactie-aankoop-tennisrolstoel/-27720