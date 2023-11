Hockeyspeelster spaart voor peperdure sportrolstoel: “Wie geeft me duwtje in de rug?”

Een spierziekte kan Hedwige Van Steen, een getalenteerd powerchair hockeyspeelster, er niet van weerhouden om te sporten op hoog niveau. Na bijna tien jaar is haar elektrische sportrolstoel echter dringend aan vervanging toe. Omdat een nieuw exemplaar onbetaalbaar is voor haar, probeert ze via spaaracties het nodige geld bij elkaar te krijgen.

Hedwige Van Steen (27) gaat rollend door het leven. “Ik ben een gezonde, positieve geest in een aftakelend lichaam”, zo omschrijft ze zichzelf. Ze lijdt aan bekkengordeldystrofie, een erfelijke spierziekte die haar spieren steeds zwakker maken. Het duurde tot haar negende levensjaar voor een dokter een juiste diagnose stelde voor haar medische problemen. Steeds vaker moest ze een rolstoel gebruiken, tot hij uiteindelijk helemaal onmisbaar werd.

Haar ziekte zorgde ook voor onbegrip bij haar leeftijdsgenoten. Jarenlang werd ze in het gewoon onderwijs gepest. “Daarom stapte ik in 2011 over naar het buitengewoon onderwijs. Dominiek Savio in Gits was een echte openbaring voor mij. Iedereen had er een beperking en niemand lachte me uit”, vertelt ze.

Opengebloeid

Hedwige leerde er ook het elektrisch rolstoelhockey kennen. Haar passie voor die sport deed haar helemaal openbloeien. “Tot dan was ik opgegroeid met het idee dat ik niet kon sporten. Plots ontdekte ik een uitdagende sport, die ik fysiek aankon. Bovendien maakte ik veel vrienden. Ik mocht een oude rolstoel van mijn club Gidos gebruiken. Ik bleek veel talent te hebben en kreeg kans na kans. Ik stootte door naar het eerste team en ik mocht ook meedoen met het nationaal team van België.”

“Ik blijf verzwakken maar wil nu het nog kan genieten van mijn favoriete sport”

Een sportrolstoel kon ze zich echter niet veroorloven. “Gelukkig maakte Make-A-Wish mijn droom waar. In mei 2014 kreeg ik mijn sportrolstoel. Datzelfde jaar werd ik Belgisch kampioen en vicewereldkampioen. De jaren daarna kon ik dankzij dit geschenk blijven groeien.”

Powerchair hockey is een tactische teamsport voor personen met een fysieke beperking. Het is de enige snelle teamsport in Vlaanderen die je kan beoefenen vanuit een elektrische rolstoel. Twee teams van 5 spelers proberen op een indoor speelveld te scoren in een goal van amper 20 cm hoog en 2 meter breed.

Zwaktes minimaliseren

“Omdat niet iedereen evenveel kracht heeft, is tactiek erg belangrijk. We proberen onze zwaktes te minimaliseren en onze sterktes optimaal te benutten”, legt Hedwige uit. “Spelers met voldoende kracht houden een hockeystick vast, waarmee ze de bal kunnen afpakken. Anderen spelen met een stick vastgemaakt aan de rolstoel, een T-stick. Zij blokken vooral de tegenstander en beschermen hun eigen team. Ook de keeper speelt met een T-stick. Zelf speel ik sinds enkele jaren met een T-stick. Ik ben vooral blokker, maar val soms in als keeper.”

Nog jaren sparen

Net zoals in alle mechanische sporten staat ook in het powerchair hockey de technologie niet stil. Hedwige moet dan ook met lede ogen aanzien hoe ze in haar tien jaar oude sportrolstoel steeds vaker voorbijgesneld wordt door modernere exemplaren, die extra grip hebben en veel sneller reageren.

“Fysiek en mentaal sta ik nog altijd mijn mannetje, maar mijn rolstoel kan niet meer mee. Ik droom van een nieuwe sportrolstoel, maar daar hangt helaas een stevig prijskaartje van 20.000 euro aan vast. Voor zo’n bedrag moet ik nog jaren sparen. Zolang kan ik echter niet wachten, want ik blijf fysiek verzwakken. Mijn huidige rolstoel zal het waarschijnlijk ook zolang niet meer uithouden”, beseft ze.

Spaarpotjes plaatsen

“Ik wil nu het nog kan genieten van mijn favoriete sport. Daarom hoop ik dat er mensen zijn, die me een duwtje in de rug willen geven. Je kan me helpen sparen via een online steunactie, waarbij elk bedrag welkom is. Ik verkoop ook zeevruchten, truffels en cava. Via Facebook lanceerde ik een oproep naar handelaars om een spaarpotje te plaatsen in hun zaak. Als veel mensen op veel verschillende plaatsen een centje geven, kan dat voor mij een groot verschil maken”, besluit Hedwige.

Haar spaaracties voor een nieuwe sportrolstoel kan je steunen en volgen op https://linktr.ee/sportrolstoel.