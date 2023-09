Gezin van Laura (28) start inzamelactie om zieke hond Wølff te redden: “We kregen het niet over ons hart om hem te laten inslapen”

Laura Wieleman en haar gezin in Desselgem hebben een crowdfunding opgestart om geld in te zamelen voor hun zieke hond Wølff. De jonge Duitse Herder lijdt namelijk aan ernstige heupdysplasie. Een operatie kan soelaas bieden, maar een nieuwe heup kost zo’n 5.000 euro per been. “Het beste speelkameraadje van onze kinderen heeft nog een heel leven voor de boeg”, zucht Laura.

De Duitse Herder zag begin dit jaar het levenslicht op 20 januari. Twee maanden later kwam hij als puppy in het gezin van Laura Wieleman (28), haar man Islam Teffahi (40) en kinderen Musa-Nassim (6), Asiya en Firdaws (1) terecht. Afgelopen zomer ontdekte het Desselgemse gezin dat Wølff aan een ernstige vorm van heupdysplasie lijdt. De heupgewrichten van de jonge hond zijn verkeerd gevormd, wat voor pijn en problemen zorgt tijdens het lopen.

“We hebben Wølff gekocht bij een zeer goede fokker. In de familielijn van onze Duitse Herder komt de aandoening niet voor, hij stamt zelfs af van Europese kampioenen. Het is dus brute pech”, zucht Laura. “De heupdysplasie behandelen we momenteel met pijnstilling en hydrotherapie. Maar dat helpt onvoldoende, de pijn zal op termijn alleen maar toenemen. Het is te triest voor woorden.”

Euthanasie

Laura en Islam gingen te rade bij verschillende dierenartsen. “We reden zelfs tot in Nederland om een specialist te zoeken. Maar de enige optie buiten een erg dure operatie is onze hond laten euthanaseren. Vorige week stonden we bij de dierenarts om afscheid van hem te nemen. Maar we kregen het niet over ons hart om Wølff te laten inslapen en namen hem weer mee naar huis.”

Wølff was als puppy al een speelkameraadje voor de kinderen. © gf

Twee nieuwe heupen kunnen een oplossing bieden voor de jonge hond. “Maar zo’n operatie kost ongeveer 5.000 euro per been, geld dat wij helaas niet hebben liggen, ook al draaien we iedere euro om”, vertelt Laura. “Maar we willen er alles aan doen om Wølff te helpen. Het beste speelkameraadje van onze kinderen heeft nog een heel leven voor de boeg.”

10.000 euro

Het gezin uit Desselgem heeft nu een crowdfunding op poten gezet om de financiële middelen in te zamelen. “We hopen mensen te kunnen overtuigen, met een donatie kunnen ze onze hond een nieuw leven schenken. Indien het bedrag van 10.000 euro wordt behaald, dan verloten we onder de donateurs een weekje vakantie op het Nederlandse eiland Terschelling.”