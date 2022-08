Frank (50) zoekt 38.000 euro om levensreddend kankermedicijn in VS te kopen: “Anders is het na Nieuwjaar afgelopen met mij”

Dringend 38.000 euro voor het medicijn Tibsovo, enkel verkrijgbaar in de VS. Zoveel heeft de 50-jarige Frank Vanden Bussche, al zijn hele carrière vrachtwagenchauffeur bij bPost met leverplaats in Diksmuide en Gent, nodig om zijn leven te redden. Frank, vader van twee dochters, lijdt aan zeldzame galwegkanker en start een inzamelactie. “Zonder het medicijn is het na Nieuwjaar afgelopen met mij”, zucht Frank. “En ik ben niet klaar om te sterven.”

De 50-jarige Frank Vanden Bussche woont nu in het Nederlandse Sluiskil, net over de grens. Hij woonde jarenlang in het Gentse en is al 38 jaar vrachtwagenchauffeur bij bPost met vaste afleveringsplaats onder meer Diksmuide. Frank is ook gekend als vakbondsman. Altijd klaar om anderen te helpen. Om problemen op te lossen. Maar nu heeft hij zelf hulp nodig, al vraagt hij het niet graag.

Zeldzame galwegkanker

Rond de zomer van vorig jaar merkte Frank dat hij erop achteruit ging. “Ik ben altijd erg actief en bezig geweest”, zegt Frank. “Maar ik voelde me steeds zwakker worden. Geen energie en altijd moe. Ik voelde ook dat er iets mis was in mijn buik. Ik ging op onderzoek voor problemen met mijn darmen maar al snel bleek er veel meer aan de hand.”

“Er is maar een optie die mijn leven kan verlengen: het nieuwe medicijn Tibsovo”

“In oktober volgde de harde diagnose: galwegkanker. Een zeldzame kanker met weinig overlevingskansen. Ze gaven me nog vier maanden te leven. Door een goed aanslaande chemokuur is dat intussen verdubbeld. Maar nu lig ik weer in het ziekenhuis door complicaties. Er kan nog een chemokuur volgen maar dan stopt het. Er is maar een optie die mijn leven kan verlengen: het nieuwe medicijn Tibsovo. Daardoor herstel ik niet, maar het stopt wel mijn ziekte.”

Enkel in de VS

Tibsovo is een gloednieuw medicijn en is voorlopig enkel in Amerika te verkrijgen. “Het is intussen wel goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) maar in Europa is er geen producent. Het kan enkel in Amerika gehaald worden en kost 38.000 euro voor een dosis van twee maanden.”

“Intussen ben ik in contact met Volksgezondheid en het Bijzonder Solidariteitsfonds voor een terugbetaling maar die procedure duurt erg lang. En die tijd heb ik niet. Mijn enige kans is via een inzamelactie om 38.000 euro te verzamelen zodat ik het geneesmiddel kan kopen en mijn leven verlengd wordt tot er hier een beslissing valt. Als ik niet slaag in mijn opzet, dan vrees ik dat het rond Nieuwjaar afgelopen is met mij.”

Niet klaar om te sterven

En dus wacht Frank bang af wat de inzamelactie zal opbrengen. “Ik ga eerlijk zijn: ik ben echt niet klaar om te sterven”, zegt Frank. “In 2019 trouwde ik met Cindy en ik ben trotse papa van twee dochter: Leia is nu 12 jaar en Fleur is 22.”

“Op school werd mijn dochter gepest omdat ze ‘als kankerkind zelf besmettelijk is’.”

“Iedereen heeft het zwaar met de onzekere toekomst maar vooral voor Leia is het heel moeilijk. Ze is zelf nog zo jong en ziet met lede ogen aan hoe papa te zwak is om nog eens te voetballen met haar. Op school werd ze gepest omdat ze ‘als kankerkind zelf besmettelijk is’. Kinderen kunnen zo hard zijn voor elkaar. Mijn kinderen hebben mij nodig en ik hen. Daarom startte ik de inzamelactie. Ik vraag niet graag hulp maar kan niet anders.”

(Jelle Houwen)