De dienst 112 van Tielt te zien in het Nationale Défilé

De dienst 112 Tielt, uitgebaat door de lokale Rode Kruisafdeling Tielt, zal op 21 juli te zien zijn in het Nationale Défilé. Naar aanleiding van hun 35ste verjaardag werd de dienst 112 gevraagd om met hun ziekenwagen mee te rijden in de colonne van de burgerlijke hulpdiensten. “Een unieke kans”, zegt de 112-coördinator Stefan Lambert.

In Brussel vindt volgende week op de Nationale Feestdag van 21 juli opnieuw het Nationaal Défilé plaats. In de colonne van burgerlijke hulpdiensten zal ook de Rode Kruisafdeling Tielt te zien zijn met de 112-ziekenwagen. Samen met vier andere afdelingen zal de afdeling Tielt Rode Kruis-Vlaanderen vertegenwoordigen.

Uniek feit

De 112-coördinator is dan ook bijzonder trots. “De afdeling vierde dit jaar het 35-jarig bestaan van de dienst 112 en om het feestjaar in schoonheid af te sluiten is het een hele eer om dit met onze dienst 112 te mogen doen.”

De dienst is bij de ruime bevolking zeker geen onbekende. In de regio Tielt is het een uniek feit dat de lokale Rode Kruisafdeling verantwoordelijk is voor de uitbating van de dienst 112. “Als je weet dat de afdeling Tielt een van de weinige van de 200 afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen is die, naast de reguliere Rode Kruisactiviteiten, ook instaat voor de uitbating van de dienst 112, dan is het zeker een unieke kans om mee te mogen rijden in het Nationaal Défilé”, vult afdelingsverantwoordelijke Communicatie & Werving Nele Verhenne aan.

Respect voor de vele vrijwilligers

Het 35-jarig bestaan van de dienst zou geen succesverhaal zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor de bevolking en maatschappij.

Het zijn dan ook twee van deze vrijwilligers, Heidi Aers en Frank Wielfaert, die de eer krijgen om mee te rijden in het défilé. “Het was maar logisch dat de vrijwilligers worden beloond voor hun inzet”, zegt coördinator Stefan Lambert.