Brugs ereschepen Philip Pierins vanuit het revalidatiecentrum: “Ik wil terug naar de gemeenteraad”

“Ik hoop tegen Pasen weer thuis te zijn en wil absoluut mijn zitje in de Brugse gemeenteraad opnieuw innemen”, zegt gewezen toerismeschepen Philip Pierins (Vooruit). Na zijn hersenbloeding van 17 september herstelt deze Bruggeling in het revalidatiecentrum IMBO op de Oostendse zeedijk.

“Kom je mij halen in mijn nieuwe flat in ‘t Pandreitje?”, vraagt Marie-Jeanne Roose (83). De mama van voormalig toerismeschepen Philip Pierins is net verhuisd. Ze heeft haar huis in Bos en Lommer in Sint-Kruis verkocht om terug te keren naar haar Brugse roots.

Vanop haar gloednieuw terras heeft ze zicht op haar vroeger werkterrein, de interieurwinkel in de Jozef Suvéestraat die ze meer dan een halve eeuw samen met wijlen haar man André Pierins runde. Toen we deze kwieke dame vroegen of we haar zoon Philip Pierins mochten bezoeken in het revalidatiecentrum IMBO, stelde ze voor om samen naar Oostende te rijden. “Philip zal blij zijn. Hij heeft prikkels nodig om zijn hersenen te stimuleren.”

Veel ellende

Marie-Jeanne Roose heeft de voorbije zeven jaar veel ellende meegemaakt. Haar man André overleed drie maanden na hun diamanten huwelijksverjaardag, haar jongste zoon Vincent (bassist bij Clouseau, red.) moest in 2021 een hartklep laten vervangen.

En vorig jaar werd haar oudste zoon Philip, die ze op 17-jarige leeftijd kreeg, getroffen door een hersenbloeding. Desondanks heeft deze Brugse vrouw haar levenslust niet verloren. Integendeel, volgende week trekt zij naar het Marokkaanse Agadir om er haar gloednieuw tweede verblijf in te wijden:

“Ik ben aan het lezen over de islam. Die godsdienst trekt mij meer aan dan het katholicisme. Moslims zijn zeer solidair en geven geld aan de armen. Bij ons heerst er zoveel verzuring. In Marokko wonen veel lieve en hulpvaardige berbers.”

Hersentraining

Op de parking van IMBO op de zeedijk in Oostende worden we bijna omver geblazen door de stormwind. Marie-Jeannes bril waait van haar hoofd. In zijn kamer is Philip Pierins (66) zijn hersenen aan het trainen. Hij volgt de testen van zijn kamergenoot, een kok die aan MS lijdt. Een verpleegster test welke woorden hij zich nog herinnert via eenvoudige oefeningen.

“Ik heb de benaming van alle lichaamsdelen geraden, 10 op 10”, glimlacht Philip Pierins. Ook hij ziet de toekomst opnieuw rooskleurig tegemoet. “Mijn kamergenoot heeft mij een recept cadeau gedaan, een feestschotel met ree. Van zodra ik opnieuw thuis ben, zal ik dat bereiden. Ik ben nu halverwege mijn revalidatie, over drie maanden mag ik hopelijk terugkeren naar Assebroek.”

Een bezorgde mama vraagt: “Heb je goed geslapen? De voorbije weken had je last van bizarre nachtmerries.” “Het gaat beter”, antwoordt Philip Pierins. De dag dat hij zijn hersenbloeding kreeg, herinnert hij zich helder: “Ik zat op de rand van mijn bed en het werd zwart voor mijn ogen. Ik wist dat er iets ergs aan de hand was en heb mijn vrouw Martine gevraagd om de hulpdiensten op te bellen. De brandweer heeft mij met een ladder via het venster van onze slaapkamer moeten evacueren en naar het ziekenhuis gevoerd.”

Twaalf weken coma

Marie-Jeanne Roose vult aan: “Philip is een uur later geopereerd en werd twaalf weken lang in een coma gehouden. Chapeau voor de dokters die hem gered hebben! Elke dag gaat het een beetje beter met mijn knuffelbeer. Het is goed dat hij vaak bezoek krijgt, dat stimuleert zijn hersenen.”

“Zijn vrouw Martine is hier elke dag, ik om de twee dagen. Tof dat Philips partijgenote Dolores David hier elke week op bezoek komt. Een warme vrouw.”

Politiek

Philip Pierins straalt: “Indien ik het zelfde temperament als mijn moeder had, zou er veel ambiance zijn in de gemeenteraad!” Binnenkort moet hij wel nog op hartcontrole. Voor zijn hersenbloeding onderging hij al drie hartoperaties.

“Een lekkende hartklep en een cardioversie”, legt de politicus uit. Maar hij is er gerust in en popelt om opnieuw zijn zitje in de gemeenteraad in te nemen: “Vanop mijn ziekbed volg ik het politieke nieuws op de voet en Dolores vertelt mij de laatste politieke nieuwtjes. Ik kom absoluut terug!”

