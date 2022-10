Voormalig Brugs toerismeschepen is ontwaakt uit zijn coma

Voormalig Brugs toerismeschepen Philip Pierins is ontwaakt uit zijn coma na een hersenbloeding. “Hij kan de rechterkant van zijn lichaam bewegen en herkende ons”, zegt mama Marie-Jeanne Roose hoopvol.

Op zaterdag 17 september werd Philip Pierins (66) onwel in zijn woning in Assebroek en werd hij in allerijl naar het ziekenhuis gevoerd. In het AZ Sint-Lucas werd vastgesteld dat de voormalige toerismeschepen, die pas in januari opgevolgd werd door Mieke Hoste, het slachtoffer was van een hersenbloeding.

“De neuroloog, dokter Nikolaas Vantomme, heeft een poortje gemaakt in de hersenen van Philip om het bloed te draineren”, zegt Marie-Jeanne Roose uit Sint-Kruis.

Wakker

Voor de 83-jarige moeder van Philip Pierins zijn het zware dagen, maar ze stelt vast dat het dag na dag een beetje beter gaat met de gezondheidstoestand van haar zoon: “De artsen hielden Philip wekenlang in een kunstmatige coma. Zondag werd hij wakker. Toen we hem gingen bezoeken in het AZ Sint-Lucas zat hij in de zetel! Er zijn tekenen van beterschap.”

“Spreken kan hijn nog niet, hij brabbelt wat. Maar Philip kan zijn rechterkant bewegen en herkende zijn vrouw Martine en mij. Hij gaf mij een kneepje in mijn hand. Uiteraard is hij nog verzwakt, hij heeft volgens de verpleegsters veel afgezien. Na enkele minuten valt hij opnieuw in slaap.”

“Hetgeen Philip de jongste tijd meegemaakt heeft, wens je niemand toe. Twee keer was hij zwaar ziek door corona, twee keer werd hij aan zijn hart geopereerd. En nu die hersenbloeding, op een moment dat hij 45 jaar getrouwd is met Martine, met wie hij drie kinderen en een kleinkind heeft. Maar hij weet dat we hem allemaal graag zien en onze steun geniet. Er wacht hem wel nog een lange revalidatie”, aldus Marie-Jeanne Roose.