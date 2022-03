Walter Liebaert en Agnes Dejonghe uit Klerken delen maar liefst 75 jaar lief en leed: “Lachen doet de zorgen vergeten”

Walter Liebaert en Agnes Dejonghe konden op maandag 7 maart hun albasten huwelijksverjaardag vieren. Het paar woonde tot vorige maand in de Brandhoekweg in Klerken en verblijft nu in het rvt Zilvervogel in Woumen.

Walter, geboren in Klerken, wordt op 10 mei 96 en Agnes, geboren in Kortemark, viert op 2 augustus haar 95ste verjaardag. Walter ging tot zijn 14de naar school in Klerken, maar net op zijn 14de verjaardag brak de Tweede Wereldoorlog uit. “Toen ik 16 werd moest ik van de Duitsers op het vliegveld in Koksijde gaan werken”, vertelt Walter.

“Daarna moest ik helpen bij het gieten van hun bunkers. Toen de oorlog voorbij was heb ik een tijd bij een aannemer gewerkt die kabels legde langs de wegen en toen ik 21 werd moest ik mijn dienstplicht vervullen. Ik was één jaar keukenhulp in het militaire ziekenhuis in Elsene.”

Agnes ging tot haar 14de naar school in Kortemark. “Ik kon daarna een tweetal jaar aan de slag in de conservenfabriek van Talpe in Kortemark”, vertelt Agnes. “Daarna heb ik nog bij Claeyson in Zedelgem gewerkt en later nog in een visfabriek.” Op de kermis in Diksmuide leerden ze elkaar kennen.

“Geen van ons beiden heeft ooit een ander gehad, het was meteen raak”, lacht Walter. “We hadden twee jaar verkering voor we op 7 maart 1947 trouwden.” Na hun huwelijk gingen ze samen seizoenarbeid doen in Frankrijk. “We gingen meer dan 20 jaar naar Frankrijk als seizoenarbeiders. Daarna gingen we samen werken in de conservenfabriek van Talpe in Kortemark”, vertelt Walter.

Ondertussen werd het gezin uitgebreid met twee zonen. Eric werd geboren op 3 september 1947, is getrouwd met Lia Vandewiele, woont in Brugge en heeft één dochter Nathalie, die getrouwd is met Pascal Talloen en twee zonen heeft: Maxim en Mathias. De tweede zoon Marnix is geboren op 12 juni 1956, getrouwd met Nankeiw Sureeporn woont Diksmuide en heeft 3 kinderen: Thanachat, Thanapol en Pacharin. “Vroeger kweekte ik vetkippen, parelhoentjes en heel veel groenten”, zegt Walter.

“We kijken graag samen naar tv en luisteren vaak naar de radio.” Vorige maand kwam Walter ten val en werd Agnes naar het rvt Zilvervogel in Woumen gebracht, waar Walter haar vorige week, nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen, ging vervoegen.

“Het is hier goed , ik droom nog wel van ons huisje maar het is hier ook goed”, zegt Agnes. Agnes en Walter houden van gezelligheid en lachen graag, twee blije mensen waar ook nu nog de liefde vanaf straalt. “We moeten eens kunnen lachen”, zegt Agnes. “Dat maakt de wereld mooier en doet zorgen vergeten”, een wijze les vooral in deze tijden.

(AC)