Uitbaatster Oostkampse kinderdagverblijven dient volgende week bezwaarschrift in tegen opgelegde sluiting

“Tot op vandaag heb ik geen weet van klachten van ouders. Integendeel, ik krijg dagelijks positieve berichten van ouders in mijn mailbox. We denken mee aan oplossingen, zodat ook na 19 januari peuters opgevangen worden op dezelfde locatie als in kinderdagverblijven De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje”, zegt de Oostkampse burgemeester Jan de Keyser. Uitbaatster Anja Lust dient volgende week een bezwaarschrift in tegen de opgelegde sluitign door het Agentschap Opgroeien.

De tijd tikt voor Anja Lust, directeur van twee kinderdagverblijven in de Veldstraat in Moerbrugge, waar er plaats is voor de opvang van 68 peuters. Het Vlaams Agentschap Opgroeien wil De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje op 19 januari sluiten.

Over de precieze reden van die sluiting wil woordvoerder Niels Heselmans weinig kwijt: “We hebben langdurige tekortkomingen vastgesteld, die onvoldoende weggewerkt zijn. Maar de uitbater van de kinderdagverblijven heeft het recht om bezwaar in te dienen. Dan kunnen de crèches tijdelijk openblijven, in afwachting dat een onafhankelijke commissie onderzocht heeft of de beslissing van ons agentschap al dan niet terecht was.”

Bezwaar

Anja Lust kondigt vrijdag aan dat ze volgende week, net voor het verstrijken van de deadline, bezwaar zal aanteken tegen de beslissing van het Vlaams Agentschap. Dat agentschap heeft blijkbaar haar remediëringsvoorstellen vrijdag niet aanvaard.

Anja Lust onderzoekt nog verschillende scenario’s die ervoor moeten zorgen dat 68 Oostkampse gezinnen volgende week niet in de kou komen te staan. De Oostkampse burgemeester Jan de Keyser verleent volop zijn medewerking. Ook hij beseft dat het een ramp is om die kinderen te moeten verdelen over andere crèches, die al met wachtlijsten kampen.

“In tegenstelling tot in Brugge, met De Blauwe Lelie van het OCMW, is er in Oostkamp geen openbaar initiatief inzake kinderopvang. Het zijn allemaal private crèches. We moeten constateren dat quasi iedere kinderopvang volzet is. In zo’n landschap zijn de oplossingen zéér beperkt”, zucht de burgemeester. Met andere woorden: de sluiting van de twee kinderdagverblijven in Moerbrugge zou vele Oostkampse ouders in de miserie storten.

Geen wantoestanden

“Het beste scenario is dat er voort opvang verzekerd wordt op dezelfde locatie. Hoe dan ook, ik heb absoluut geen weet van klachten van ouders over de crèches. Ik was zelfs niet geïnformeerd over mogelijke aandachtspunten. Pas toen ik vernam dat het Agentschap zo’n zware beslissing nam, kwam ik te weten dat er al een voortraject was waarin aandachtspunten werden gesignaleerd.”

“Het gaat in dit dossier niet om een onmiddellijke sluiting, maar wel om een opheffing van de vergunning. Dat wijst dus niet op echte wantoestanden”, aldus Jan de Keyser, die ook al contact opnam met Vlaams minister Hilde Crevits.

De burgemeester wijst erop dat ook de ouders felle voorstanders zijn van een voortzetting van de kinderopvang op die plek: “Ik voel respect voor de uitbaatster en het personeel. Maar het Vlaams Agentschap Opgroeien doet onafhankelijk zijn werk en daarin kan ik niet interveniëren.”

Alle ouders kregen inzage in het verslag van het Agentschap, met verschillende aandachtspunten en opmerkingen, die ondanks herhaald aandringen weinig remedie kregen. Naar wij vernamen zijn de twee kinderdagverblijven de voorbije jaren snel gegroeid en hebben vooral de zwaardere administratieve regels door die schaalvergroting De Zeven Dwergjes en Sneeuwwitje de das omgedaan.

Honderden mails

Naast een bezwaar tegen de beslissing van het Vlaams Agentschap Opgroeien liggen nog twee pistes op tafel: de overname van de twee kinderdagverblijven of het opgaan in een grotere groep.

Directeur Anja Lust had een aantal voorstellen van maatregelen klaar, die ze vrijdag voorgelegd heeft aan het Agentschap: “Gezien ze hiermee niet akkoord gaan, dien ik een bezwaarschrift in. Ik heb honderden e-mails met steunbetuigingen van ouders, waarin zij hun positieve ervaringen in onze kinderdagverblijven uiten.”

“Alles is terug te brengen tot een wraakactie van een ex-medewerkster. Die bracht de bal aan het rollen. Het is erg, ik heb twintig jaar ervaring in de kinderopvang en run samen met tien medewerksters al sinds 2008 de twee crèches op die locatie”, aldus Anja Lust.

Wordt vervolgd…

