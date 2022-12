Twee kinderdagverblijven in Oostkamp moeten in januari van Agentschap Opgroeien de deuren sluiten

Twee kinderdagverblijven in Oostkamp moeten op 19 januari 2023 de deuren sluiten. Dat heeft het Agentschap Opgroeien maandag laten weten. “Na een lang traject van opvolging slaagt de organisator er niet in om vastgestelde tekorten op een duurzame manier weg te werken om de kwaliteit en zorg te garanderen en zal halfweg januari de vergunning van die organisator geschrapt worden”, legt Nele Wouters van het Agentschap uit. In totaal gaat het om 68 opvangplaatsen op twee locaties. “De uitbater kan tegen deze beslissing een bezwaar indienen en dan wordt de datum voor sluiting uitgesteld”, schrijft burgemeester Jan de Keyser (CD&V).

Maandag maakte burgemeester de Keyser het nieuws bekend. “De gemeente Oostkamp was vooraf niet geïnformeerd over mogelijke problemen/aandachtspunten of dat er mogelijks een sluiting zou volgen. Diezelfde avond hadden we een intern overleg met het kabinet van minister Crevits (CD&V). We plannen ook zo snel mogelijk een overleg in met Agentschap Opgroeien om te kijken wat er echt aan de hand is.”

Geen onmiddellijke sluiting

“Een belangrijke kanttekening is dat het hier niet om een onmiddellijke sluiting, ook wel gekend als een opheffing van de vergunning bij dringende noodzakelijkheid. Dit is een geruststelling voor de ouders en de uitbaatster”, verduidelijkt de Keyser.“Het Agentschap Opgroeien heeft randvoorwaarden opgesteld, die nodig zijn om de continuïteit van deze kinderopvang te verzekeren. We zullen kijken waar we als gemeente nu kunnen bijstaan.”

“Dinsdagochtend heb ik al contact gehad met de uitbaatster en ik wil haar steunen in deze onzekere tijden. Ikzelf als opa begrijp dat dit voor vragen en onrust kan zorgen. Maar toch vragen we om de nodige kalmte te bewaren. We zullen kijken met het gemeentebestuur hoe uit deze impasse kunnen geraken.”