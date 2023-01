Silke en dochters vinden opnieuw geluk bij Pieter

Een Tinderdate die acht maanden later leidt tot een huwelijksaanzoek? Het overkwam Silke Van Hoeck. De jonge mama verloor haar man vijf jaar geleden aan pancreaskanker en bleef achter met twee jonge dochters. “Na al die ellendige jaren hebben we nu eindelijk weer geluk gevonden.”

Op maandag 15 januari 2018 werd Lilou geboren, een zusje voor Ilaya (nu 8 jaar) en een tweede dochtertje voor Silke Van Hoeck (nu 28 jaar) die toen nog aan de Diksmuidebaan in Ichtegem woonde. Helaas kon papa Michel van Hauwermeiren (35) de geboorte van zijn tweede dochter niet meer meemaken, want op 8 augustus 2017 verloor hij de strijd tegen pancreaskanker. Silke was toen drie maanden zwanger en ging vanbinnen kapot aan verdriet.

“De geboorte van Lilou was een heel mooi moment, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk. Al op dat prille, eerste ogenblik zag ik hoe hard Lilou op haar papa leek. Mijn dochters zullen trouwens altijd op hun papa lijken, want Michel was afkomstig van Indonesië. Hij werd geadopteerd toen hij enkele weken oud was”, begint Silke.

Een alleenstaande moeder met een dochter van 3,5 jaar, een kersverse baby en een pak verdriet om te verwerken. Het was de voorbije jaren niet gemakkelijk voor Silke, maar ze deed meer dan haar uiterste best. “We hebben zware jaren achter de rug. Lilou vroeg extra zorg en kon de eerste drie jaren ’s nachts niet doorslapen, waardoor ik eigenlijk constant moe rondliep. Door de impact van al die extra zorg voor Lilou, kon ik Ilaya niet altijd de aandacht geven die ze nodig had. Dat wringt nog steeds bij mij. Ilaya en ikzelf hebben nauwelijks de tijd kunnen nemen om ons eigen verdriet te verwerken.”

Als alleenstaande mama van twee was Silke enkele jaren thuis. “In de zomer van 2021 ben ik weer beginnen solliciteren. Dat was een belangrijke stap voor mij. Ik had het nodig om me naast mama ook weer vrouw te voelen en deel uit te maken van de werkende maatschappij. Ondertussen werk ik als bediende bij de bouwfirma Hyboma uit Kortemark. Een zeer aangenaam bedrijf om voor te werken, met een fijne baas en even fijne collega’s.”

“Het zijn die collega’s die me aanspoorden – of in feite forceerden (lach) – in april om Tinder te installeren. Onder het mom dat ik te jong was om alleen te blijven én een collega die zijn vriendin leerde kennen via de datingapp, konden ze mij met veel moeite overtuigen. Ik dacht ik probeer het even, het zal toch niets zijn. Maar dan laten ze me tenminste met rust.”

Philippe Geubels

Alsof het lot ermee gemoeid was, had Silke meteen écht touche op Tinder. “Ik had de app op vrijdag geïnstalleerd en op zaterdag zat ik al te chatten met Pieter. Ik vond zijn profiel eerder saai, maar op één van zijn foto’s leek hij op Philippe Geubels. Dat hij op een komiek leek, vond ik wel grappig. Er was ook een foto met een baby, achteraf bleek dat zijn petekindje te zijn. Maar voor mij was dat een teken dat hij misschien wel goed voor kinderen was. We raakten aan de praat. Pieter was op vakantie in de Ardennen en we besloten om op paasmaandag, enkele dagen later dus, op date te gaan.”

Dat afspraakje vond plaats in het park De Mote in Koekelare en het was meteen een voltreffer. “We voelden ons allebei heel goed bij elkaar. Ik had een rugzak mee met tapas, maar we hebben er niets van gegeten. Uren aan een stuk hebben we gebabbeld”, vervolgt Pieter Keysabyl (30). Hij is afkomstig uit Brugge, maar was een huis aan het verbouwen in de Veldegemsestraat in Ruddervoorde. De woning waar het paar ondertussen woont met Ilaya en Lilou.

Kinderwens

“Eens terug thuis, hoopte ik wel op een tweede date, want we hadden meteen een klik. Pieter weet dat mijn dochters en ik een verleden met ons meedragen en begrijpt dat. Hij is ook een echt familiemens en dat is iets wat ik héél belangrijk vind. Heel toevallig en door een samenloop van omstandigheden leerde hij op onze tweede date al mijn dochters kennen. Dat was wel even een stressmomentje voor mij, maar hij is dus niet weggelopen”, lacht Silke.

Ook Pieter was meteen onder de indruk van de knappe blondine. “Silke is niet alleen mooi aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Ze is spontaan, we zitten op dezelfde golflengte en delen dezelfde interesses.”

In de maanden daarna zijn Silke en Pieter helemaal naar elkaar toegegroeid. “Silke is de vrouw van mijn leven en de kinderen zijn fantastisch. Op hun eigen verzoek, noemen ze mij zelfs papa. Het zit goed tussen ons als gezin, daarom heb ik Silke ten huwelijk gevraagd op vrijdag 9 december. Wat de toekomst nog brengt? We willen graag nog een kindje!”