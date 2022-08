Maurits viert 102de verjaardag in Oostkamp: “In december 80 jaar getrouwd”

Maurits Jonckheere is op 4 augustus 102 jaar geworden. Met zijn echtgenote Elza Damme, die ondertussen ook al als eeuweling door het leven gaat, woont hij in een serviceflat verbonden aan Sint-Jozef in Oostkamp. Het echtpaar is ondertussen liefst 79 jaar getrouwd.

Maurits werd geboren op 4 augustus 1920 in Jabbeke. Samen met vijf broers en drie zussen groeide hij op in Snellegem. Maurits werkte 43 jaar bij Flandria, zijn volledige loopbaan. Hij begon als werkman, werd al snel meestergast en eindigde in het technisch bureau als verantwoordelijke van de matrijzenbouw. Als chauffeur ging hij met de bazen op bezoek bij buitenlandse klanten en leveranciers. Zo kreeg hij de reismicrobe te pakken.

Het koppel woonde tot voor twee jaar in de Magerhillestraat in Zedelgem in de woning die de kranige 102-jarige zelf nog bouwde. Eenmaal de woning afgewerkt was, werd dochter Betty geboren en vijf jaar later volgde dochter Karin. Betty en Gerard Droissart wonen in Sint-Kruis en Karin en Roger Debel in Oostkamp. Er zijn drie kleinkinderen: Wim, Fanny en Davy. Kleindochter Fanny zorgde voor twee achterkleinkinderen: Tiago en Mauro.

Eiken huwelijksverjaardag

Veel grote dingen verwacht Maurits niet meer. Hij kijkt uit naar komende zondag want dan komen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op bezoek. Hij en Elza genieten van de kleine dingen, van elkaars gezelschap en een kaartje leggen. In december vieren ze hun eiken huwelijksverjaardag.

“We zorgen nog voor onszelf, met de hulp van onze dochter”, zegt Maurits. Tot slot willen we nog zijn geheim kennen om samen meer dan 200 jaar te worden. “Geen ruzie maken, nooit jaloers zijn, altijd rustig doordoen en niet overdrijven”, besluit Maurits waarna hij tevreden op zijn terras gaat zitten en geniet van de mensen die hem een gelukkige verjaardag toewensen. (GST)