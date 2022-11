Justine uit ‘Don’t Worry Be Happy’ bevallen van dochtertje Estelle, meteen hun zevende kindje: “Traantjes van geluk”

Blij nieuws uit de Provence: Philippe en Justine van ‘Don’t Worry Be Happy’ mochten er zaterdagavond hun langverwachte dochtertje Estelle in de armen sluiten. “Er zijn al veel traantjes van geluk gevloeid”, zegt de trotse pater familias aan de telefoon.

Het wel en wee van de ‘Happy 8’ was een tijdlang te volgen op televisie, maar Philippe Schamp (58) en Justine Amelynck (34) bleven ook na twee seizoenen ‘Don’t Worry Be Happy’ niet stilzitten: begin dit jaar verhuisde het koppel met vier van de zes kinderen naar het zuiden van Frankrijk waar Justine zaterdagavond laat beviel van hun dochter Estelle.

“Justine kwam met die naam op de proppen en ik vond ‘m meteen goed klinken: klassiek, zonder ouderwets te zijn. We hebben ‘m al die tijd voor iedereen geheim gehouden, zelfs onze kinderen wisten van niets”, zegt Philippe aan de telefoon. Zijn Justientje stelt het goed na de bevalling. “De weeën zijn zaterdag rond de middag begonnen en om 23.19 uur was Estelle er: een sterrenkijkertje van 2,760 kg en 46 cm. De bevalling is rimpelloos verlopen”, aldus de kersverse papa.

“Ja, dit is ons laatste kindje”, glimlacht hij. “Op je 58ste mag je stilaan ook al denken aan opa worden. Hopelijk mag ik de dag nog meemaken dat Estelle voor het altaar staat.”

De geboorte van Estelle vroeg alleszins om een gezinsreünie. “Charles en Antoine, die met hun liefjes in België achterbleven, zijn hier momenteel ook op bezoek. Ons geluk kan niet op”, klinkt het.