Philippe en Justine uit ‘Don’t worry be happy’ wonen nu in de Provence en verwachten zevende kindje: “Ons gezinsgeluk is compleet”

Er is een zevende telg op komst bij Philippe Schamp en Justine Amelynck, bekend van het programma ‘Don’t worry be happy’. Eerder dit jaar verhuisde het koppel met vier van de zes kinderen naar het zuiden van Frankrijk, waar ze – alweer – een nieuwe start namen. “Het is hier écht la douce France”, vertelt Philippe vanuit Vaison-la-Romaine.

Philippe woont er ondertussen bijna acht maanden, samen met zijn Justientje en hun kinderen Valentine, Louis-Victor, Marie-Julie en Anna-Sophia. “Valentine is ondertussen 18 jaar en werkt hier in een beenhouwerij, de andere drie gaan nog naar school. De twee oudste – Charles en Antoine – zijn in België achtergebleven. Charles staat er in de keuken van een hotel, Antoine vist op zee”, vertelt Philippe.

Even opfrissen: na omzwervingen in Frankrijk, Tunesië en de VS belandde Philippe in 2004 op Mallorca, waar hij als ‘fixer’ een tijdje op grote voet leefde. Na een aantal tegenslagen keerde hij echter in 2010 – volledig berooid – terug naar België: van privéfeestjes met de internationale jetset naar een job als pakjesbezorger. In de zomer van 2012 leerde hij in het openluchtzwembad in Kortrijk zijn Justine kennen, die evenveel ellende had gekend. Samen zetten ze hun leven weer op de rails. “We hebben allebei zwarte sneeuw gezien, maar Justine heeft mijn leven veranderd”, zegt Philippe. Hij werkt nu als receptionist, zij als kamermeisje. “Al is Justine ondertussen wel met zwangerschapsverlof: ze is uitgerekend voor de eerste week van november. Het moet de Provençaalse lucht zijn, want in België hadden de dokters ons gezegd dat we geen kindjes meer konden krijgen. Op 1 februari zijn we hier toegekomen en nog geen week later bleek Justine zwanger te zijn”, aldus een overgelukkige Philippe aan de telefoon.

Rust gevonden

“Het eerste wat we hier ’s ochtends altijd doen met de kinderen, is een frisse duik in het zwembad nemen, met zicht op de wijngaarden. We staan daarvoor speciaal om zes uur op”, klinkt het. Het zoete leven in de Provence, waar ze in ruil voor inwoning een oud boerderijtje opknappen, mist duidelijk zijn effect niet op The Happy 8, zoals het gezin zichzelf graag noemt. Philippe heeft er naar eigen zeggen rust gevonden.

“Veel minder stress hier, het leven is niet zo gejaagd. Echt la douce France dus”, aldus Philippe. Terugkeren naar België zit er dus niet direct in. “Maar of dit nu onze eindbestemming is? Met Philippe weet je dat nooit helemaal zeker, zijn bijnaam is niet voor niets mister gipsy”, komt Justine er even bij.

“Of dit nu onze eindbestemming is? Met Philippe weet je dat nooit helemaal zeker”

“Misschien is onze eindbestemming wel de Camargue, ook een prachtige streek. We zijn laatst nog met de kinderen naar Saintes-Maries-de-la-Mer geweest, een dorp dat erg Spaans aandoet. Het is ook de thuis van de Roma; je krijgt er meteen een ultiem gevoel van vrijheid.” En op de Mont Ventoux? “Met de fiets ben ik nog niet helemaal tot boven geraakt, nee”, lacht Philippe. “We kunnen de top wel zien vanuit ons huisje. ‘Ons vintje’, noemen we hem. Zoals in: ‘ons vintje’ is bewolkt vandaag.”