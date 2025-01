Inwonersaantal Diksmuide stijgt met 149: grootste groei in centrum, Beerst en Woumen

Diksmuide blijft groeien. Bij de start van het nieuwe jaar stond de teller op 17.344 inwoners. Dat zijn er 149 meer dan een jaar eerder. De stad licht de belangrijkste bevolkingscijfers van 2024 nog eens uit.

“De 17.344 Diksmuidelingen zijn netjes verdeeld: 8.699 vrouwen en 8.645 mannen. Vorig jaar klokten we af op 17.195 inwoners”, klinkt het bij het stadsbestuur. “Afgelopen jaar verlieten 699 inwoners de stad, maar mochten we ook 832 nieuwe Diksmuidelingen verwelkomen. Net zoals vorig jaar is er meer in- dan uitstroom.”

Centrum blijft sterkst groeien

“Net als vorig jaar kunnen we de opvallendste verandering in het stadscentrum noteren: de bevolking nam er afgelopen jaar met 79 inwoners toe. De meest opmerkelijke wijziging in de dorpen kunnen we situeren in Beerst. De bevolking groeide er aan met 51 inwoners. Ook in Woumen was er een bevolkingsgroei met 35 inwoners. 168 mensen bezegelden hun liefde en stapten in het huwelijksbootje om dat te vieren. Een opvallende stijging ten opzichte van vorig jaar, toen slechts 104 mensen voor een huwelijk kozen.”

Oudste inwoner is 103

Zeven inwoners hebben meer dan een eeuw op de teller staan. “Onze oudste inwoner is een vrouw en is 103 jaar oud. Twee inwoners zijn 102, een vrouw en een man. Vier inwoners – allemaal vrouwen – zijn de kaap van 101 levensjaren gepasseerd. 129 baby’s vonden in 2024 een wiegje in onze stad, dat zijn er 34 minder dan vorig jaar. Afgelopen jaar moesten we van 165 mensen afscheid nemen. Dat zijn er exact drie meer in vergelijking met een jaar eerder. De top vijf van andere nationaliteiten in onze stad blijft ongewijzigd. Roemenen staan bovenaan (208), gevolgd door Polen (142) en Oekraïners (110). Op plaats vier vinden we Nederlanders (45), gevolgd door Portugezen (35).”