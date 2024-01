Aantal Diksmuidelingen blijft groeien: exact 100 inwoners meer dan vorig jaar

“Nu 2023 er definitief op zit, kijken we graag even met het vergrootglas naar ons bevolkingsregister”, meldt Stad Diksmuide. Diksmuide telde bij het begin van het nieuwe jaar 17.195 inwoners, dat zijn er exact 100 meer dan vorig jaar.

“De 17.195 Diksmuidelingen kunnen we verdelen in 8.606 vrouwen en 8.589 mannen, de vrouwen zijn dus in de meerderheid”, klinkt het.

Meer instroom

“Net zoals vorig jaar zagen we meer instroom dan uitstroom: 843 inwoners verlieten onze stad, 904 mensen ruilden hun woonplaats in voor een stek in Diksmuide.

Trends in de dorpen

De totale Diksmuidse bevolking groeide afgelopen jaar met 100 inwoners. “De grootste verandering zagen we in het stadscentrum, waar de bevolking met 123 burgers toenam. In de dorpen zien we een gelijkmatige verdeling: in enkele deelgemeenten groeit het bevolkingsaantal, in andere dorpen krimpt het aantal inwoners. De opvallendste veranderingen zien we in Leke, dat afgelopen jaar 36 nieuwe inwoners mocht verwelkomen, en Woumen, waar het bevolkingsaantal daalde met 51 inwoners.”

Minder huwelijken

52 koppels stapten in het huwelijksbootje, en vierden hun liefde voor elkaar. “Dat is minder dan het jaar ervoor, toen we nog 75 huwelijken noteerden. Vorig jaar vonden 163 baby’s een wiegje in onze stad, dat zijn er twee meer dan in 2022. Naast het vieren van dat nieuw leven, toostten we ook op onze oudste inwoners. Afgelopen jaar vierden we vijf eeuwelingen, allemaal vrouwen. Vier inwoners werden 101, en onze oudste inwoonster mocht 102 kaarsjes uitblazen. Van 162 mensen moesten we vorig jaar afscheid nemen. Dat zijn er exact even veel als vorig jaar.”

Andere nationaliteiten

De oorlog in Oekraïne was vorig jaar duidelijk te merken in de bevolkingscijfers. “Het aantal inwoners met de Oekraïense nationaliteit steeg sterk en kwam in de top drie terecht. Dit jaar ziet die top drie er hetzelfde uit: Roemenen staan bovenaan (217), gevolgd door Polen (134) en Oekraïners (105). Op plaats 4 vinden we Nederlanders (44) gevolgd door Portugezen (31).”