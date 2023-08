Basketspeelster Kim Mestdagh wordt mama

Basketspeelster en ex-Belgian Cat Kim Mestdagh heeft op Instagram bekendgemaakt dat zij en haar partner Giorgia een kindje verwachten.

In ons interview vorig jaar had Kim het al over haar kinderwens, en nu komt haar droom dus uit:



Vorig jaar stapte Kim in het huwelijksbootje met Giorgia Sottana, ook een basketbalspeelster. Kim speelt voor het Italiaanse Famila Schio.