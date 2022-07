Ex-Belgian Cat Kim Mestdagh trouwt eind deze maand met haar Giorgia: “Ja, we dromen van een kindje”

Na een seizoen waarin ze de ‘triplete’ won in Italië en afscheid nam van de Belgian Cats, staat Kim Mestdagh (32) ook voor een belangrijk moment in haar privéleven. Eind deze maand stapt ze in het huwelijksbootje met Giorgia Sottana, ook een basketbalspeelster. “Ja, we hebben een kinderwens. Maar als we aan een nieuw seizoen beginnen, willen we er niet halfweg mee ophouden”, stelt Kim.

Kim Mestdagh mag tevreden terugblikken op haar seizoen met Famila Schio. “In Italië hebben we alles gewonnen wat er te winnen viel. Alleen jammer dat we net de Final Four van de Euroleague niet gehaald hebben.”

Mestdagh speelt sinds november 2020 in Italië. Toen maakte ze de overstap van Charleville-Mézières naar Schio, waar haar vriendin Giorgia Sottana al speelde. “Natuurlijk heeft dat de doorslag gegeven. Ik ben niet iemand die zomaar verandert van club zonder grondige reden. Maar Gio en ik hadden eerder al een jaar samen gespeeld in Charleville. Zeker na dat jaar begon het gemis wel door te wegen.”

“We hadden voor het eerst een jaar écht samen geleefd. Het was eigenlijk ook een soort test. (lacht) Maar dat is heel goed meegevallen. Toen Schio mij belde, was het dan ook vlug duidelijk dat ik de overstap wou maken. Bij Charleville wou men mij eerst niet laten vertrekken, maar uiteindelijk hadden zij ook begrip voor het menselijke aspect.”

Kim Mestdagh aan de Ponte Scaligero in Verona. (gf)

“Hoe het is om samen met mijn partner op het terrein te staan? Ook als we geen koppel zouden zijn, zou Gio een speelster zijn met wie ik het goed kan vinden op het veld. We krijgen ook alleen maar positieve reacties. En ook qua resultaten verloopt het goed, de puzzel past dus perfect in elkaar.”

Treviso

Ondertussen verloor Kim Mestdagh niet alleen haar hart aan Giorgia, maar ook aan het geboorteland van haar vriendin. “Als kind gingen wij altijd op reis naar Frankrijk of Spanje. Italië leek zo ver weg. Maar ik vind het een prachtig land. Al is er nog heel veel dat ik wil ontdekken, maar waar ik nu nog geen tijd voor heb.”

Maar die tijd, die komt nog wel. Want de Ieperse is van plan om zich definitief te settelen in de laars. “We hebben een huis gebouwd in Treviso en zijn er sinds enkele maanden ook officieel ingetrokken. Maar tijdens het seizoen zullen we wel nog in Schio wonen, omdat het net iets te ver is om dagelijks de oversteek te maken.”

Mijn mama volgt zelfs al jaren Italiaanse les!

“Maar mijn Belgische familie hoeft niet te vrezen: ik zal nog vaak genoeg naar Ieper afzakken en ook mijn ouders zullen regelmatig de oversteek maken. Mijn mama volgt zelfs al jaren Italiaanse les!”

Maar hoewel ze hun leven willen verderzetten in Italië, kiest het koppel er toch voor om zich officieel aan elkaar te binden in België. Eind deze maand geven ze elkaar in het stadhuis van Ieper hun jawoord.

“We hebben gebouwd in Treviso, maar ik zal nog vaak naar Ieper terugkeren”, vertelt Kim. (foto Joke Couvreur)

“Een meisjesdroom zou ik het niet noemen, maar we willen wel graag trouwen. Ik kijk er enorm naar uit. Ook heel wat Italianen zullen naar Ieper afzakken. Of we bewust voor Ieper gekozen hebben? Toch wel. In Italië was alleen geregistreerd partnerschap mogelijk, maar geen huwelijk. Dat vonden we toch belangrijk.”

En als iemand trouwt, dan is de volgende vraag onvermijdelijk of er kindjes zitten aan te komen. “Ja, wij hebben een kinderwens”, is Kim daarover duidelijk. “Maar als vrouwelijke sporter is dat niet altijd gemakkelijk, want je moet er je carrière voor stopzetten. Je kan nadien wel nog herbeginnen, maar wil je dat dan nog? Dat is een vraag die je op voorhand niet kan beantwoorden.”

“Het is een keuze die we zullen moeten maken, maar we voelen wel allebei dat we kinderen willen. Maar als we eenmaal aan een seizoen beginnen, dan willen we het ook afmaken. Alles op zijn tijd. Nu willen we eerst nog wat genieten met zijn tweetjes.”

Belgian Cats

En dan willen we graag nog een laatste onderwerp op tafel gooien: de Belgian Cats. Na de Spelen van vorig jaar stopte Kim als international en werd het contract van papa Philip als bondscoach niet verlengd. Ondertussen liet ook zus Hanne weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg, waardoor er voor het eerst sinds lang geen Mestdagh meer aan de slag is bij de Cats.

Ik wil niet zeggen dat ik nooit meer voor de nationale ploeg zal basketten

“We krijgen er veel vragen over, maar ik denk dat de buitenwereld daar meer mee bezig is dan wijzelf. Het leven gaat verder. Wij kijken vooral terug op hoe mooi het geweest is.”

Maar is die deur voor Kim nu wel of niet definitief gesloten? “Voor mij lukte die combinatie niet meer. Ik vond geen tijd meer om op adem te komen. Het leek mij ook het juiste moment om die cyclus af te sluiten en een stapje terug te zetten. Maar ik wil niet zeggen dat ik nooit meer voor de nationale ploeg zal spelen. Mensen veranderen soms van mening en ik wil daar niet op afgerekend worden. Maar op dit moment is de deur meer dicht dan open.”