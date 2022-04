Georges Hiltrop schetst leven van volksfiguur Alphonse Massenhove

Na jarenlang opzoekwerk reconstrueerde de Steense heemkundige Georges Hiltrop het levensverhaal van zijn schoonvader Alphonse Massenhove.

“De familieband vormde niet de belangrijkste reden om een naslagwerk samen te stellen over Alphonse Massenhove”, steekt Georges Hiltrop van wal. “Alphonse kende een rijk en gevarieerd leven, waardoor de lezer ook een tijdsbeeld krijgt met getuigenissen uit de eerste hand. Mijn schoonvader werd eind 1930 in Stene geboren en stierf er ook op 11 februari 2020. In die tijd groeide hij op de Konterdam uit tot een echt volksfiguur. Samen met zijn echtgenote Hilda Fremaut was hij de drijvende kracht achter de bekende handelszaak Sneeuwwitje langs de Zandvoordestraat. Gedurende tientallen jaren was Alphonse ook kapelmeester bij de Bredense gemeentelijke harmonie en bij harmonie De Noordstar in Oostende. Daardoor bevat het boek een uitgebreide geschiedenis van deze muziekverenigingen.”

Uniek fotomateriaal

“Niet enkel leven en werk van Alphonse Massenhove komt aan bod. Ik beschrijf ook de verwante (vissers)families Naert, Devriendt, Degroote, Fremaut en andere. Het geeft een boeiende genealogische afstamming weer tot in 1580. Daar voert de geschiedenis me tot in Brugge, waar de klemtoon op familienamen Massinon en Van Vyve ligt. Het geheel is gedocumenteerd met uniek fotomateriaal van hemzelf. We vonden veel nuttig materiaal toen we enkele jaren geleden zijn zolder opruimden. Alphonse Massenhove werkte ook bij de toen erg bekende persfotograaf Roger Bovit, wat bijzonder handig was bij de samenstelling van het boek. Dankzij de toestemming van de nog levende dochters van Maurice Antony, treft de lezer van mijn boek ook meerdere foto’s van deze vermaarde fotograaf aan. Tot slot wordt Alphonses periode in Groot-Brittannië behandeld, waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef.

“Heel wat weetjes en anekdotes voorkomen een saaie opsomming van feiten en data. Wie weet dat Oscar Naert een atletiekloper was, en geen wielrenner? Nochtans vindt tijdens Konterdam kermis eind juni jaarlijks het wielercriterium Oscar Naert plaats. Zo is er ook een link met de actualiteit. Toch is mijn werk in de eerste plaats een trip down memory lane, die wellicht velen zal weten te boeien. Het geheel werd een combinatie van genealogie met heemkunde en is uitgegeven in eigen beheer. Dit naslagwerk is niet mijn eerste terugblik naar het verleden. Eerder kwamen er van mijn hand al boeken over Eduard Edward Jules Clauw, over de familie Fremaut en een eerste werk over Alphonse Joseph Robert Massenhove. Telkens gaf het verleden mij meer inzicht in wat er wat er heden ten dage reilt en zeilt in de maatschappij”, aldus nog Georges Hiltrop. (Bliek Vermeire)