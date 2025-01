Gemeenteraadslid Nick Wenmaekers (GBL) pleit voor langere periode voor honden op strand van Knokke-Heist

Als het van gemeenteraadslid Nick Wenmaekers (Gemeentebelangen) afhangt, mogen honden binnenkort langer op het strand van Knokke-Heist. Hij dient daarvoor een voorstel in dat donderdag wordt besproken op de gemeenteraad.

“De huidige periode waarin honden zijn toegestaan (van 15 maart tot 15 oktober, red.), is veel te beperkt. Daarom heb ik een voorstel ingediend om dit uit te breiden. Dat stond ook in het programma van onze partij Gemeentebelangen,” zegt Wenmaekers, in de vorige legislatuur nog schepen van Dierenwelzijn. “In het verleden hebben we de uren waarin honden welkom zijn op het strand al verruimd. Die maatregel werd positief geëvalueerd, waardoor we nu de mogelijkheden verder kunnen uitbouwen. Uiteraard blijft het belangrijk dat baasjes opruimen na hun hond, en daar moet streng op gecontroleerd worden.”

Het voorstel van Wenmaekers gaat verder dan alleen een verruiming van de toegestane periodes. Hij stelt ook voor om permanente zones op het strand te creëren waar honden het hele jaar door welkom zijn.

“Momenteel mogen honden het hele jaar door op het strand voorbij Surfers Paradise, en dat wordt duidelijk gewaardeerd. Een vergelijkbare zone ter hoogte van Heist zou een grote meerwaarde zijn. Ik vraag het college om een dossier op te maken waarin alle mogelijkheden worden onderzocht. We kunnen dan beslissen welke de beste optie is” aldus Wenmaekers. (MM)