Honden dagelijks twee uur langer welkom op strand van Knokke-Heist tijdens toeristisch seizoen

Goed nieuws voor hondenbaasjes: in Knokke-Heist zijn viervoeters vanaf nu langer welkom op het strand tijdens het toeristische seizoen. Tussen 20 uur ‘s avonds en 10 uur ‘s ochtends mogen de honden op het strand.

Tussen 15 maart en 15 oktober mogen honden overdag niet op het strand. Reden? Het toeristische seizoen dat dan lopende is. Er is evenwel een uitzondering, want vanaf 20 uur ’s avonds tot 10 uur ’s ochtends mogen viervoeters er wel hun ding doen. De kustgemeente heeft de uren uitgebreid, want dat is twee uur langer dan vroeger. Toen was dat toegelaten van 21 tot 9 uur.

hondenpoepzakjes

Op het strandgedeelte in het Zoute, ten oosten van Surfers Paradise ter hoogte van de Appelzakstraat, geldt een uitzondering. Daar zijn honden altijd welkom, omdat er geen toeristische activiteit is. Nog een nieuwigheid: hondenpoepzakjes mogen niet meer achtergelaten worden in hondenhoekjes, maar ze moeten effectief in een vuilnisbak gedeponeerd worden. (MM)