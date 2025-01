Gemeentearbeiders ontdekken zakje Croky chips van 40 jaar oud: “Dit bewijst dat zwerfvuil van alle tijden is”

Arbeiders van de gemeente Bredene hebben een uitzonderlijke ontdekking gedaan. Tijdens graf- en opkuiswerken aan de trambedding tussen Bredene en De Haan werd een lege verpakking van Croky chips gevonden. Het zakje bleek 40 jaar oud en was nog intact. “Op het zakje stond de houdbaarheidsdatum nog duidelijk te lezen: 20 september 1985”, zegt vinder Daymon Vanderwal (25).

De gemeentearbeiders vinden wel vaak oud afval, maar deze vondst is uitzonderlijk. “Heel vaak – en zeker als het over plastieken verpakkingen gaat – is de verpakking niet meer intact, volledig verkleurd of half vergaan in de grond. Deze verpakking is echter nog mooi, proper en alles is nog duidelijk te lezen. Het gaat om de verpakking die we kennen uit de jaren ’80 met het oude papegaaienlogo van Croky op.”

Geen zonlicht

Het was gemeentearbeider Daymon Vanderwal (25) die het chipszakje ontdekte. “Ter hoogte van Strandpost 6 hebben we de planten en de trambedding opgekuist”, vertelt Damon. “Ik ben zelf 25 jaar en had dat zakje nog nooit gezien, vandaar dat ik wist dat het om iets ging dat minstens ouder moest zijn dan mezelf. Uiteindelijk stond de houdbaarheidsdatum nog te lezen en moesten we niet verder zoeken.”

“De houdbaarheidsdatum stond nog te lezen en dus moesten we niet zoeken hoe oud het was”

Dat de gemeente wel vaker afval vindt, heeft volgens Vandenabeele te maken met de laksheid van vroeger. “Vroeger werd er al eens een leeg flesje of een lege verpakking uit het raam van de wagen gegooid, daar werd weinig aan gedaan. Op vandaag staan daar zware boetes op, al merken we dat nog heel wat mensen zich wagen aan sluikstorten. Zeker tijdens de zomermaanden kan het afval op de straat oplopen. Maar we werken met man en macht – in de zomermaanden aangevuld met jobstudenten – om de straten en de stranden proper te houden”, aldus de ploegoverste.

Dat de lege verpakking van Croky zo lang bewaard blijft, daar is een goede uitleg voor. Tim Corbisier, bezieler van de Proper Strand Lopers, heeft al heel wat van dat oude afval in zijn bezit. “We zoeken ook vaak actief achter oud afval”, duidt Corbisier. “Als afval onder zand of aarde terechtkomt en lang geen zonlicht ziet, dan kan het inderdaad heel lang duren voor het vergaat in de natuur. Dat dit zakje chips zo lang bewaard bleef, heeft daar alles mee te maken. Het bewijst meteen ook dat zwerfvuil een probleem van alle tijden is.”

Museum

De Proper Strand Lopers willen met al dat retro afval graag een museum oprichten, want de collectie is ondertussen enorm. “Die ambitie hebben we inderdaad. Het is fascinerend om te zien hoelang afval bewaard kan blijven. Het materiaal dat nu gebruikt wordt, is lang niet te vergelijken met het materiaal van vroeger. De kans dat we binnen dertig jaar nog afval terugvinden dat nu weggegooid wordt, is kleiner dan de kans dat we afval uit de jaren ’80 terug zullen vinden.”

Voorlopig houden de gemeentearbeiders het lege zakje chips zelf nog bij. Maar het gebeurt geregeld dat ze afval schenken aan de Proper Strand Lopers. “We hebben al heel wat afval geschonken, maar sommige stukken houden we zelf bij. We vonden ooit eens een leeg flesje parfum van 100 jaar. Maar lege glazen flesjes van Pepsi behoren tot het meest aangetroffen retro afval”, besluit Vandenabeele.