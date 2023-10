Proper Strand Lopers vinden oude Twix verpakking uit 1986 in Middelkerke: “Ongelofelijk hoe lang afval in de natuur blijft”

In Middelkerke vond Tim Corbisier, vrijwilliger en bezieler van de vzw Proper Strand Lopers een verpakking terug van Raider, de oude merknaam van Twix. “Ik was even gaan ‘retrojagen’ in de duinen van Middelkerke. Tijdens het zwerfvuil rapen vond ik enkele oude exemplaren terug, zoals een verpakking van Raider uit 1986, die nauwelijks aangetast is. Dit toont duidelijk hoe lang afval in de natuur blijft.”

Tim Corbisier is vrijwilliger én ook bezieler van de vzw Proper Strand Lopers. Daarom is hij regelmatig – al dan niet met andere vrijwilligers of groepen op teambuilding – op pad op het strand en in de duinen om zwerfvuil te rapen. Vorige week trok Tim erop uit in de duinen van Middelkerke.

Oud zwerfvuil

“Ik ben alles beginnen verzamelen wat er niet moet liggen. Daar zaten weer heel wat nostalgische stukken tussen, zoals een verpakking van een Raider koekje, de vorige naam van Twix. De vervaldatum op de verpakking was 09/08/1986. Zoiets spreekt bij de mensen natuurlijk tot de verbeelding en daarom dat ik het gedeeld heb. Daarbovenop toont het ook duidelijk hoe lang afval in de natuur achterblijft”, zucht Tim.

“Ik heb ook heel wat oude dopjes van flessen gevonden, waarschijnlijk van bier. Het merk kon ik nog niet achterhalen. In totaal heb ik 40 liter afval verzameld, want iemand had in de buurt een zak met handdoeken gesluikstort. Gelukkig heb ik ook nog twee volle flesjes Jupiler gevonden”, lacht Tim.

Expositie van unieke vondsten

Giovanni Knockaert uit Wijtschate vond in oktober 2022 tijdens het zwerfvuil rapen een fles Perrier terug, die meer dan 100 jaar oud was. © Giovanni Knockaert

Het is niet de eerste keer dat de vrijwilligers van de Proper Strand Lopers heel oud zwerfvuil terugvinden. Ongeveer een jaar geleden vond Giovanni Knockaert uit Wijtschate heel wat flesjes terug aan Dikkebusvijver, die al meer dan 100 jaar oud waren. Tussen zijn vondsten toen zat ook een oude lederen tas, die voor de Eerste Wereldoorlog gemaakt werd.

“Veel van onze vondsten op het strand zijn voor de mensen nostalgisch”, gaat Tim verder. “Oude flesjes van lokale brouwers, blikjes uit de jaren ‘70, zakken chips van de oude merken Samo en Smiths, die niet meer bestaan, maar die je dan wel tussen het zwerfvuil terug ziet opduiken. Wat indertijd op het strand is blijven liggen, is onder gezand geraakt en is in die onderste lagen goed bewaard gebleven. Dat zie je ook aan de verpakking nu.

“We houden die oude en uitzonderlijke voorwerpen bij om een expositie te maken over hoe lang afval wel niet in de natuur blijft”

“Momenteel houden we dat allemaal bij, want we willen er graag een expositie van maken. Dan willen we het voorwerp zelf tentoonstellen met een foto van de vindplaats en meer uitleg over de geschiedenis van het voorwerp. We zien dat zo’n dingen veel losmaken bij mensen en dan willen we dat moment ook gebruiken om mensen te sensibiliseren over de problemen rond zwerfvuil. Net zoals we ook met onze kunstwerken van zwerfvuil doen. We willen dat mensen beseffen hoe lang hun afval in de natuur blijft”, besluit Tim.