Gemeente stelt tweede deelwagen ter beschikking

De gemeente stelt een elektrische deelwagen ter beschikking van haar inwoners. Het gemeentepersoneel gebruikt hem overdag, maar ‘s avonds en in het weekend kan iedereen ermee rijden.

Dankzij de steun van de provincie en de burger coöperatieve Vlaskracht/CoopStroom, kan de gemeente een tweede elektrische deelwagen ter beschikking stellen van de bevolking.

Opmerkelijk is dat deze gevoed wordt door de zonnepanelen die op het Gemeentepunt liggen, die tegelijkertijd ook gebruikt worden voor een groot deel van het energieverbruik van het Gemeentepunt.

Schepen van Mobiliteit Marc Desloovere (Samen!): “De nieuwe deelwagen, een Nissan Leaf, zal overdag gebruikt worden door het personeel van de gemeente. Na 17.30 uur en tijdens het weekend zal hij ter beschikking staan van iedereen.”

Het deelwagenpark in Zwevegem bevat al sinds vorig jaar een Renault Zoë, die eveneens aan het Gemeentepunt kan opgehaald worden. Met de deelwagens kan iedereen rijden die een aandeel van Vlaskracht heeft. Na reservatie via de app kan de wagen gebruikt worden.

CO2-uitstoot

Volgens de schepen hebben deelwagens enkel maar voordelen. “Het doelpubliek bestaat uit mensen die geen wagen bezitten, of gezinnen die hiermee het bezit van een tweede wagen kunnen uitsparen. Naast de investeringen die wij als gemeentebestuur zelf doen voor de vergroening van het eigen wagenpark, is dit een bijkomende stap in de goede richting voor de vermindering van de CO2-uitstoot.”

Wie een van de wagens wil gebruiken dient zich in te schrijven via www.coopstroom.be en een aandeel te kopen van 250 euro als waarborg. Na het downloaden van de CoopStroom-app kan men reserveren en de auto gebruiken.

Blijft nog de vraag naar de kostprijs. “Je betaalt enkel wat je rijdt. Een rit met een afstand van 10 km gedurende één uur kost gemiddeld 7 euro. Voor een afstand van zo’n 50 km gedurende drie uur, mag je op 20 euro rekenen.”, aldus Marc Desloovere.

Vanaf 1 januari 2022 is een nieuw tariefplan van kracht. De details hiervan vind je op de webpagina: www.zwevegem.be/deelmobiliteit. (GJZ)