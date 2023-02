Gemeente Lichtervelde helpt mee de ecologische voetafdruk verminderen

In de lijn van het burgemeestersconvenant zet de gemeente Lichtervelde in op duurzame mobiliteit en CO2-vermindering.

Er was de aankoop van elektrische fietsen, en het stelselmatig vervangen naar elektrische wagens. Deze week werden twee bakfietsen geleverd die door de verschillende diensten zullen gebruikt worden. “Vanuit de gemeente en het OCMW hebben we een voorbeeldfunctie”, zegt Steven Bogaert, schepen van Mobiliteit. “Het is de bedoeling de bakfietsen te gebruiken voor kleinere opdrachten binnen de gemeente. Voortaan zullen de Lichterveldenaren ze dus vaker in het straatbeeld zien!” (JW)