Bisschop Lode Aerts stelt in Sint-Amandskerk van Ingelmunster pastoraal team aan voor vijf jaar

Op zaterdag 5 februari gaat bisschop Lode Aerts, bisschop van Brugge, om 17 uur voor in een feestelijke eucharistieviering in de Sint-Amandskerk. Tijdens de viering volgt officieel de oprichting van de Pastorale Eenheid St.-Amand en de aanstelling van de teamleden.

De vele maatschappelijke verschuivingen hebben ertoe bijgedragen dat ook voor de kerk een nieuwe tijd is aangebroken. De toekomst van de parochies is volop in beweging. In heel Vlaanderen wordt dan ook het parochielandschap hertekend. De kerk krijgt een ander gelaat: die van een betrokken gemeenschap. Heel wat gelovigen nemen in het nieuwe parochielandschap mee verantwoordelijkheid in een verscheidenheid aan groepen en diensten. Samen vormen zij een deel van het geheel.

Vrijwilligerskerk

Sinds geruime tijd vormden de parochies St.-Amand en Onze-Lieve-Vrouw een federatie, met voorheen ook drie kerken. De parochie Lendelede maakte heel veel jaren mee deel uit van deze federatie. Vorig jaar werd besloten om Lendelede bij Izegem aan te sluiten.

In de nieuwe pastorale eenheid moeten kleiner geworden geloofsgemeenschappen elkaar aanvullen en versterken vanuit ieders eigenheid en kwaliteiten. Om de draagkracht en de mogelijkheden naar de toekomst toe te versterken, is samen gedragen verantwoordelijkheid een belangrijke prioriteit.

Vrijwilligerskerk

“Behalve de priester zijn er gelukkig heel wat vrijwilligers-medewerkers, die op verschillende terreinen actief zijn. Denk aan de teamleden, catechisten, lectoren, parochiezorg, secretariaat, de kerkraad. Samen vormen zij een schakel in het netwerk van wat een parochie wil zijn: een verbonden gemeenschap die Jezus’ woord en daden concreet zichtbaar en tastbaar maakt. Nu het aantal priesters en religieuzen zoveel kleiner is, worden wij meer en meer een vrijwilligerskerk”, zegt pastoor Ludwig Dubaere.

“De parochie zal evolueren naarmate lekengelovigen, mannen, vrouwen en jongeren als gedoopte verantwoordelijkheid opnemen. Dat is trouwens de betekenis van ‘kerk zijn’, van een parochie. Roeping is niet louter exclusief voor gewijden, maar net zo goed voor alle toe-gewijden. Alle gelovigen vormen een deel van het geheel. De geloofsgemeenschap heeft tot doel de broederlijkheid te bevorderen en dienstbaar te zijn in de bredere gemeenschap.”

Brug naar de toekomst

Sinds 2020 heeft Ingelmunster een nieuwe imposante brug. “We nemen voor onze pastorale eenheid deze brug als symbool voor verbondenheid. Zij verbindt mensen, gemeenschappen, buurten en wijken, verenigingen en groepen. Zij brengt ‘samen’ wat wij ‘de statie’ en ‘de platse’ noemen”, vervolgt de pastoor.

“Deze brug staat voor de toekomst waaraan wij willen bouwen, voor het geloof dat ons verbindt en van waaruit wij leven en ons engageren. De brug is maar van betekenis wanneer ze verbindt vanuit het geloof, wanneer wij over de brug komen naar elkaar toe, als wij de brug verstevigen met ons engagement en onze schouders er onder plaatsen voor de verdere opbouw van de pastorale eenheid. Dan pas wordt ons project: ‘Traditie met toekomst.’”

Pastorale eenheid

Op zaterdag 5 februari – vooravond van het feest van St.-Amand – wordt de parochie een pastorale eenheid. Wat al zes jaar zo is, wordt nu officieel. Dit gebeurt tijdens een feestelijke viering met bisschop van Brugge Lode Aerts, die de pastorale eenheid zal bevestigen. In diezelfde viering zal hij voor een periode van vijf jaar het team – de beleidsploeg – aanstellen die bestaat uit Filip Spriet, Mady Descheemaeker, zuster Jeannine Declerck, Hilde Denys en Gerda Platteau.

Alle parochianen worden uitgenodigd naar de eucharistieviering op zaterdag 5 februari om 17 uur in de Sint-Amandskerk.