Geert Verbrugghe wint viswedstrijd Memorial Ronny Bryon in Zillebeke

Op zondag 16 juli vond de viswedstrijd Memorial Ronny Bryon van de Zillebeekse Vijvervissers op Zillebeekvijver plaats.

Ronny Bryon overleed op 12 september 2019. Sindsdien organiseren de Zillebeekse Vijvervissers elk jaar een memorial. Dit jaar namen er 29 vissers deel. Er werd in totaal 144,714 kg vis gevangen. Winnaar werd Boezingenaar Geert Verbrugghe met 21,188 kg, de tweede plaats was voor Jean Pierre Deruyter met 13,524 kg en derde werd Dirk Desmet met 11,883 kg. De grootst gevangen vis was een karper van 11,883 kg, gevangen door Arie Verbeke. De prijsuitreiking vond plaats in aanwezigheid van Nele Bryon, dochter van Ronny Bryon. De trofee werd geschonken door schepen Valentijn Despeghel. Ook schepen Ives Goudeseune tekende present. (EG)