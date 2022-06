Frisse zeewind lokt massa volk naar de kust

Het is bijzonder druk aan de kust. De druktebarometer kleurde al rond de middag oranje in Oostende en op andere plaatsen aan de kust. Er waren heel wat files richting kust en in Oostende moest de politie zelfs even het mobiliteitsplan activeren om het verkeer in goede banen te leiden. De NMBS zette ook extra treinen in richting Blankenberge en Oostende.

Wie vanmiddag nog Oostende wilde binnenrijden moest aanschuiven aan het Kennedyrondpunt op het einde van de A10.

“We hebben het mobiliteitsplan ingeschakeld om de automobilisten af te leiden weg van de binnenstad. Er werden hiervoor extra politiemensen ingezet. Alle parkeerplaatsen in de binnenstad zelf waren al bezet”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys.

Houdbaar

Het is immens druk in Oostende zelf, maar voorlopig is alles nog onder controle. “Er zijn vijf extra treinen ingezet richting Oostende en die waren allemaal volzet. Er is dus een pak volk richting onze stad getrokken vandaag. Er zijn echter geen grote problemen door de drukte.”

“De situatie is houdbaar. Omdat het echte zomerseizoen nog niet begonnen is, draaien de redders nog niet op volle capaciteit maar we hebben de situatie onder controle. De massa concentreert zich ook vooral in het centrum, iets verderop in Mariakerke is het meteen een stuk rustiger”, zegt Claeys nog.