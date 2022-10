Flip Kowlier komt Izegemse jeugd nog een hart onder de riem steken en juicht komst van TeJo-huis in zijn geboortestad toe

Flip Kowlier was als peter van het project HoofdZaak present op de wijn- en kunstbeurs Izovino in kasteel Blauwhuis in Izegem. Uit 200 werkjes van de hand van scholieren uit de tweede graad van Atheneum Bellevue en Prizma College had hij er zes geselecteerd waarmee hij een connectie voelde.

Afgelopen weekend was de Izegemse muzikant afgezakt naar Kasteel Blauwhuis. Daar werd niet alleen zoals gebruikelijk wijn verkocht, er werden ook kunstwerken geveild met als thema de mentale gezondheid. De opbrengst van dit alles gaat immers naar de oprichting van een TeJo-huis in Izegem. In een TeJo-huis kunnen jongeren zonder afspraak, gratis en anoniem terecht bij therapeuten als ze daar nood aan voelen.

De 200 werkjes van de 15- en 16-jarigen getuigden van een ongeziene creativiteit en ook openheid. De organisatie weigerde dan ook om over ‘winnaars’ te spreken, maar de zes geselecteerden kregen niettemin een familie-uitstap naar Bellewaerde cadeau.

Kowlier, die zelf ook ooit met donkere gedachten rondliep en soms zelf ook nog moeilijke momenten kent, is het project van een TeJo-huis in zijn geboortestad erg genegen.