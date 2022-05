Familie van Bart Vandeputte in diepe rouw na ongeval in Deerlijk: “Gekend, graag gezien en een harde werker”

De verslagenheid bij de familie en vrienden van Bart Vandeputte is groot na zijn overlijden bij het ongeval woensdagochtend in Deerlijk.

Op sociale media regende het woensdagmiddag aan steunbetuigingen. “Bart was een gekend en graag gezien figuur in Oostnieuwkerke en omstreken. Een harde werker”, luidt het bij de familie. Bart was vroeger werkzaam bij de firma Huro, maar begon een tiental jaar geleden als zelfstandig dakwerker. Een harde werker, maar ook iemand die een hart had voor het plaatselijke verenigingsleven. Zo was hij bestuurslid bij de plaatselijke voetbalclub SK Oostnieuwkerke, waar ook zijn twee zonen voetballen. Daarnaast was Bart een fervent supporter van Club Brugge, de ploeg die hij woensdagavond zou gaan aanmoedigen. Hij hield ook van vissen en ging jaarlijks met zijn zonen en vrienden op skireis.

Bij voetbalclub SK Oostnieuwkerke is men in diepe rouw na het overlijden van Bart. “De voorbije dagen zaten we nog vaak samen. Ik heb Bart nooit kwaad geweten. Hij was een echte volksfiguur en iemand op wie je steeds kon rekenen. Hij was erg handig en we konden steeds bij hem terecht wanneer er een werkje moest uitgevoerd worden rond het veld”, aldus voorzitter Dimitri Geerolf. Het bestuur van de club kwam woensdagavond nog samen om te kijken welk eerbetoon ze aan de graag geziene Bart nog kunnen schenken.