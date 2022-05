Oorzaak bekend van ontploffing in Deerlijk waarbij zaakvoerder overlijdt en werknemer zwaargewond raakt

Woensdagmorgen was er een gasexplosie in de Vichtesteenweg in Deerlijk. Daarbij kwam de zaakvoerder van een dakfirma om het leven en raakte een man zwaargewond. Er kwam een expert ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken.

Het incident gebeurde woensdagochtend aan het kruispunt van de Belgiek in Deerlijk. De propaanfles stond in een bestelwagen van enkele dakwerkers die onderweg waren naar een werf. Twee medewerkers en de zaakvoerder van de firma Bart Vandeputte uit Oostnieuwkerke stopten ter hoogte van een Fortisfiliaal omdat er rook uit hun bestelwagen kwam.

Toen ze de laadklep openden volgde een zware ontploffing. Volgens de burgemeester van Deerlijk overleed de zaakvoerder daarbij op slag. Een man (°1984) die in onderaaneming voor hem werkte raakte zwaargewond.

Volgens het parket betreft het een samenloop van omstandigheden: in de laadruimte duwden isolatieplaten tegen een gasbrander, waardoor rook en warmte is ontstaan. Door die warmteontwikkeling is een gasfles ontploft net op het moment dat de twee personen zich dicht in de buurt bevonden.

Het gevaar voor verdere ontploffingen is geweken. © CL

Drie getuigen zagen het ongeval gebeuren. Zij bleven ongedeerd, maar waren zwaar onder de indruk van de feiten. Het verkeer vanaf de afrit van de E17 in de richting van Vichte zat ook volledig vast.

Weg afgesloten

Omstaanders en geëvacueerde buurtbewoners waren zwaar onder de indruk en werden opgevangen in brandweerpost Belgiek.

De omgeving van het ongeval werd lange tijd afgesloten. Al blijkt het ontploffingsgevaar ondertussen geweken. De materiële schade is wel enorm.