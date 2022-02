Familie Piet Sintobin zoekt getuigen die al melding maakten van onveilige situatie aan het Izegemse stadhuis

Na het dodelijke ongeval van Piet Sintobin nam de familie een advocaat onder de arm. Op de gemeenteraad bleek uit een antwoord van de schepen dat er geen meldingen waren gemaakt over de onveilige situatie, maar dat lijkt broer Stefaan Sintobin niet te geloven. “Wij doen een oproep naar getuigen die wel degelijk melding maakten.”

Zoals eerder aangekondigd zal de familie Sintobin via meester Kurt Vanthuyne binnenkort klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de onderzoekersrechter met betrekking tot het dodelijke ongeval waar Piet Sintobin het slachtoffer van werd. De burgerlijke partijstelling betreft Fluvius, de onderaannemer en stad Izegem. “De klachtneerlegging zorgt ervoor dat de familie ten allen tijde de stand van zaken in het dossier kan opvragen alsook bijkomende onderzoeksinitiatieven kan voorstellen. De procedure kan tot twee jaar lang duren vooraleer er een uitspraak is.”

Woordvoerder van de familie Stefaan Sintobin: “Tijd speelt in deze geen rol, het is ons om gerechtigheid te doen. Deze klachtneerlegging is het enige wat we nog voor Piet kunnen doen. Wat de stad Izegem betreft, hebben we begrepen dat op de laatste gemeenteraad de bevoegde schepen stelde dat er op het stadhuis geen meldingen waren binnengekomen in verband met het gebrek aan veiligheidsmaatregelen bij de werfput. Volgens geruchten zouden die meldingen er wel zijn geweest. Onze familie is enkel geïnteresseerd in feiten, daarom deze oproep naar personen die willen getuigen dat ze effectief melding hebben gemaakt op het stadhuis met betrekking tot de onveilige situatie aan de werfplek. Mensen kunnen mij in alle discretie contacteren via stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be of 0495 36 00 75.”