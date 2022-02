Oppositie plaatst vraagtekens bij rol stad na dodelijke val Piet Sintobin in put

Het tragische ongeval waarbij volksfiguur Piet Sintobin in een werfput viel en nadien aan zijn verwondingen overleed, zinderde ook op de gemeenteraad nog na. Vlaams Belang beweert dat er op voorhand verschillende meldingen over de onveilige situatie op het stadhuis binnen liepen, wat de meerderheid met klem ontkent.

“We gaan geen uitspraken doen en vingers wijzen naar mensen of instanties die te kort zouden hebben geschoten”, zei Kurt Grymonpre (STiP). “We willen enkel duidelijkheid over hoe deze situatie tot stand is kunnen komen of vermeden had kunnen worden. En vooral hoe de procedure juist in elkaar steekt. Het is voor ons niet duidelijk en logisch dat dergelijk werk zonder vergunning in Izegem kon plaatsvinden.”

Ook Vlaams Belang, waar slachtoffer Piet militant van was, plaatst vraagtekens bij het gebeuren. “Blijkbaar waren die werken al een week aan de gang, maar de vergunning om ze uit te voeren startte pas op woensdag 26 januari”, aldus Nathalie Dewulf. “Daardoor lag er in hartje Izegem zonder vergunning, dichtbij het stadhuis, een diepe put die slecht beveiligd was. Verschillende mensen hebben die onveilige situatie meermaals gemeld, maar zouden geen antwoord gekregen hebben. Heeft er dan niemand van het bestuur opgemerkt hoe rampzalig die put er bij lag? Waarom wist de stad niet vooraf dat de aannemer geen vergunning had om de werken uit te voeren omdat deze op de voorziene data niet werden uitgevoerd en de vorige vergunning verliep? Was er geen mogelijkheid die stil te leggen?

Geen melding

“We drukken nogmaals ons medeleven uit aan familie en vrienden van het slachtoffer, maar ik wil ook benadrukken dat dit geen openbaar werk in opdracht van de stad was en dat het de plicht van iedere aannemer is bij zo’n rioleringswerken over een vergunning voor de inname van openbaar domein te beschikken”, aldus schepen van Openbare Werken Caroline Maertens (N-VA). In dit geval bleek de aannemer een vergunning te hebben die maar tot eind december geldig was. De nieuwe zou pas op 26 januari, een dag na het ongeval, ingaan. “Wij als stad werden echter niet op de hoogte gesteld dat de aannemer in de periode van de eerste vergunning die werken niet had uitgevoerd”, aldus de schepen.

“De nieuwe vergunning liep tot 9 februari en is recent verlengd tot 18 februari. Wij hebben op voorhand en in tegenstelling tot wat Vlaams Belang beweert geen enkele melding binnen gekregen over een onveilige situatie aan die werfput. Wat er precies is misgelopen zal het politie-onderzoek uitwijzen.

Dewulf wilde verder weten hoeveel GAS-boetes voor onvergunde werken er al opgemaakt zijn en hoeveel vergunningen voor werken door Fluvius er momenteel uitgereikt zijn. “Vorig jaar werden elf GAS-boetes uitgereikt voor zo’n situaties”, weet de schepen. “Het gaat dan bijvoorbeeld om niet vergunde containers of stellingen die niet geplaatst zijn. Op vandaag zijn er ook twee geldende vergunningen voor zo’n rioleringswerken in de stad.