Faire Trade Trage Wegen Wandeling in Sint-Denijs op zondag 15 oktober

Voor de Dag van de Trage Weg op zaterdag 14 en zondag 15 oktober en de Week van de Fair Trade, die nog loopt tot 14 oktober, slaan de Mondiale Raad Zwevegem en Natuurpunt Zwevegem opnieuw de handen in elkaar voor de Fair Trade Trage Wegen Wandeling in Sint-Denijs.

Op zondag 15 oktober kunnen deelnemers kiezen tussen een korte lus van 6 kilometer of een meer avontuurlijk traject van 8,5 kilometer. Langs beide tochten geniet men van tal van fair trade proevertjes en korteketenversnaperingen. Er kan doorlopend gestart worden tussen 10 en 14.30 uur vanuit Hoeve Ten Rooden Duifhuize, Moenstraat 10 in Sint-Denijs. Om 14 uur start een gegidste wandeling langs de grote lus met accent op natuurbeleving.

Korte keten

“Dit jaar is er vanuit onze fairtradegemeente speciale aandacht voor kinderen en jongeren zodat ook zij het belang van eerlijke handel en korte keten leren kennen. Met leuke doe- en zoekopdrachten wordt het ook voor hen een boeiende tocht”, geeft schepen Eliane Spincemaille (CD&V) mee.

Eddy Loosveldt van Natuurpunt vindt de Dag van de Trage Weg heel belangrijk. “Met deze dag willen we extra aandacht vragen voor het belang van de kerkwegels, die een verbinding vormen tussen en in de dorpen. Die trage wegen vormen immers recreatieve en ecologische routes in het open landschap, en zorgen ook voor veilige fiets- en wandelverbindingen. We roepen met Natuurpunt de gemeente en eigenaren op om het komende jaar versneld werk te maken van de opmaak en uitvoering van een tragewegenplan.”

Dankzij de financiële steun van Enabel, Minaraad Zwevegem en Fair Trade Gemeente Zwevegem is het mogelijk deze wandeling gratis aan te bieden. Inschrijven is wel noodzakelijk, zodat er voldoende te smullen is. Bij minder goed weer is goed schoeisel een must. De wandeling is buggy-toegankelijk.