Ezel achtergelaten bij jong koppel in Bekegem

Een gezin dat in de Duinestraat in Bekegem woont, kreeg bezoek van hun overbuurman. Die kwam hen vertellen dat hij hun ezel, die op straat losliep, weer naar hun weide had gebracht. Het jonge koppel had echter helemaal geen ezel. Blijkt nu dat onbekenden de hengst daar bewust achtergelaten hebben.

“Eerst gaven we het geen aandacht”, vertelt Scott Ronsijn. “Maar ik had inderdaad gemerkt dat er in de weiden achter ons plots een ezel liep. We stonden daar niet verder bij stil, want onze achterbuur had ook wel wat pony’s lopen en we dachten dat het zijn dier was. Tot natuurlijk onze overbuur kwam zeggen dat hij ‘onze’ ezel had teruggebracht.”

Onderdak

“We verwittigden eerst de politie die probeerde de chip uit te lezen, maar dat mislukte, het dier liet zich niet benaderen. In eerste instantie dachten we het dier zelf te houden, want het is best een mooi beest. Zo’n dier vraagt wel veel zorg, zoals onderdak en gezelschap, waardoor we dachten dat het beter was om het weg te geven. We hebben er wel wat kopzorgen over gehad. Zo hebben we naast de politie ook aan een dierenarts raad gevraagd. Uiteindelijk hebben we toch iemand bereid gevonden het dier onderdak te geven. Naar verluidt is dit geen alleenstaand geval. Kwekers van ezels weten over het algemeen weinig raad met een hengst en verkiezen een merrie voor verdere kweek.”