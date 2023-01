Emily Jengember blikt terug op haar krakjaar en kijkt al uit naar het komende jaar: “Eerste Oktoberfest was succes”

Emily Jengember (37) werd in 2021 verkozen tot Krak van Mesen. “Voor mij was dat een grote verrassing Na de verkiezing kreeg ik heel wat positieve reacties en felicitaties. Toen ik op uitstap met het vijfde leerjaar naar de Hooge Crater was, werd ik zelfs door de eigenaar aangesproken als Krak van Mesen.”

Emily heeft alleen maar mooie herinneringen aan haar krakjaar, dat begon met een samenkomst met de andere Kraks van West-Vlaanderen. “Onze burgemeester Sandy kwam mijn man en mezelf oppikken. Zo hoefden we niet zelf te rijden. Er was gezorgd voor een leuk onthaal met een band die aan het spelen was. Kortom, het was een verzorgde receptie met lekker eten en een mooi slotevenement met boeiende gastsprekers.”

“Daarnaast kon ik fijne gesprekken met de andere Kraks voeren, en ik was mensen tegengekomen die ik nog kende van vroeger.” Haar geschenk, het uitvergrote artikel op een harde plaat, kreeg inmiddels een mooi plaatsje in haar huis. “De glazen trofee heb ik veilig weggestoken in een doosje.”

Muzikaal opgegroeid

Emily is een geboren en getogen Mesense. Muziek is de rode draad in haar drukke leven. “Ik herinner me de momenten waar we knus in de huiskamer zaten bij pappie Guy Hellem en hij op de bugel speelde. Het werd het begin van een lang verhaal bij de Mesense Fanfare. In 2021 werd ik gehuldigd voor 25 jaar muzikante.”

Emily speelt klarinet en is tevens penningmeester van de muziekvereniging. “2022 was een fantastisch jaar met de fanfare. We hebben er enkele nieuwe leden bij en we hebben een aantal leuke uitstappen achter de rug. Dit jaar organiseerden we voor het eerst Oktoberfest. Er kroop heel wat werk in, maar de werkgroep heeft fantastisch werk geleverd.”

“Het was een groot succes en het is zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst. Tijdens en na het concert konden we voor de bediening rekenen op de wielervrienden van de Bosklappers. Zo konden wij als muzikanten optimaal genieten. Brandweerman Giovanni Lucas stond in de chalet aan de bbqworsten”

Vol verlangen kijkt ze nu al uit naar het komend muziekjaar. “In het voorjaar spelen we opnieuw een concert. Ook het najaarsconcert staat weer op de planning. Eind januari starten we met slagwerklessen. De inschrijvingen liepen vlotjes binnen. Onze dirigent Maxime Liefooghe zal dit op zich nemen. We zijn hem hiervoor erg dankbaar.”

“Voor de rest zijn er de jaarlijks terugkerende uitstappen waar we met de groep naar uitkijken. Eind januari zetten we het jaar in met de algemene vergadering. Hier blikken we terug op 2022 en kijken we vooruit naar 2023. De avond sluiten we af met een lekker hapje onder vrienden.”

(MD/foto EF)

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.