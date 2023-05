Eerste stenen Heilige-Geestkapel gevonden op Sint-Maartensplein

Vorige week vonden archeologen in Ieper de eerste stenen van de Heilige-Geestkapel bij de opgravingen op het Sint-Maartensplein. “Het lijkt erop dat de kapel heel grondig werd afgebroken.”

Bij de opgravingen op het Sint-Maartensplein was het al een tijdje uitkijken of er eventueel iets zou worden aangetroffen van de Heilige-Geestkapel.

“De kapel zou gebouwd zijn omstreeks 1220 en verdween op het einde van de 18de eeuw”, meldt het Yper Museum in haar nieuwsbrief. “Na het vele werk in kleine beperkte opgravingsputten, werd vorige week een groter archeologisch vlak aangelegd. Het is het eerste van vier grote zones die zullen worden opgegraven voor de aanleg van het Sint-Maartensplein. Dat maakt het voor de archeologen overzichtelijker, want je ziet meer het verband tussen de verschillende archeologische sporen.”

Kerkhofmuur

Eerder troffen de onderzoekers een stuk van de kerkhofmuur, precies op de plaats waar die op oude plannen staat aangeduid. De hoop om sporen van de Heilige-Geestkapel te vinden steeg meteen, want de muur was gebouwd rond een afgesloten deel van het kerkhof dat toebehoorde aan de Heilige-Geestkapel.

“De kerkhofmuur verandert plots van een bakstenen fundering naar een fundering met bovenaan meer natuursteen. Of dit de overgang is naar de kapelmuur is momenteel nog onduidelijk, omdat we de exacte afmetingen van de kapel niet kennen”, klinkt het. “Het lijkt dat de kapel heel grondig werd afgebroken en de overige funderingen nog wat dieper bewaard liggen. Enkele putjes naast de fundering zullen meer duidelijkheid moeten brengen.”

Armentafel

In de kapel was de ‘Tafel van de Heilige Geest’, de armenzorg ontstaan in de middeleeuwen, ondergebracht. Deze organisatie, ook wel ‘armentafel’ genoemd, bestond uit leken en voerde wekelijks of op feestdagen uitdelingen uit. Armen kregen vooral brood, maar ook vlees, vis, eieren en boter van de ‘armentafel’. Bij de start van de winter reikte de organisatie ook kledij, schoenen en turf uit. Het bestuur bepaalde wie in aanmerking kwam voor een gift. Arme weduwen, vrouwen met kinderen en mensen die niet konden werken kregen voorrang.