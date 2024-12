Een tweeling als kerstcadeau: nieuw gezinsgeluk voor Dennis (36) en Marie (32) na verlies baby William

Net voor Kerstmis vorig jaar werden Olivia en Alice geboren, zusjes van de Brugse baby William die anderhalf jaar eerder overleed aan de zeldzame stofwisselingsziekte Menkes-syndroom. Een prachtig kerstcadeau voor hun ouders, maar ook een emotionele rollercoaster. “Ik was tot de laatste dag bang dat er iets mis zou lopen”, zegt mama Marie (32).

Baby William overleed in juni 2022, amper 14 maanden jong, aan de gevolgen van de ongeneeslijke en zeldzame stofwisselingsziekte Menkes-syndroom. Wekenlang verbleven zijn ouders Marie Corthier (32) en Dennis De Rycke (36) bij hem in het ziekenhuis, hangend tussen wanhoop en hoop. Voor een groot deel van de facturen draaiden ze zelf op omdat Menkes niet op de lijst van zware ziekten is opgenomen.

De experimentele behandeling die ze in Spanje ontdekten en waarvoor ze via vzw Lang leve William de nodigen fondsen inzamelden, kwam net te laat. William overleed vijf dagen voor het geplande vertrek naar Barcelona. “Fysiek en mentaal heeft het ons allebei uitgeput”, vertelt Marie. “We zijn na Williams overlijden allebei een beetje gevlucht in onze jobs, en daar ondervind ik nu de gevolgen van. Het lijkt alsof ik een beetje stilgevallen ben.”

Marie opende net na het verlies van William haar babywinkel Muti. Ze deelde haar ervaringen dagelijks op Instagram, wat heel wat in gang zette, en ondernam acties om via de vzw geld in te zamelen voor andere zorgouders. Bovendien begon ze een IVF-behandeling waarbij het genetisch risico op Menkes werd uitgesloten, “want we hadden een grote kinderwens.”

“Tijdens de zwangerschap vroeg ik me af of ik de meisjes even graag zou kunnen zien als William”

Na 20 maanden IVF bleek Marie opnieuw zwanger, de tweeling Olivia en Alice werd geboren op 21 december 2023, net voor Kerstmis. “We konden ons geluk niet op. Het zijn pittige dames, het voorbije jaar met hen was prachtig”, klinkt het. “Maar tegelijk is er de angst. Hoewel we telkens weer gerustgesteld werden tijdens de zwangerschap, was ik tot op de laatste dag bang dat het toch nog fout zou lopen. Ook het verdriet en gemis blijven onverminderd aanwezig doorheen ons geluk.”

Schuldgevoel

Schuldig voelt Marie zich ook. “Tijdens de zwangerschap vroeg ik me af of ik de meisjes even graag zou kunnen zien als William? Of ik hem geen onrecht aandeed door hen ook graag te zien? De vraag ‘wat als we vroeger op de hoogte waren geweest van die behandeling in Spanje’ laat me nog altijd niet los. Intussen zijn daar al enkele kinderen door geholpen, en dat gun ik hen uiteraard, maar het doet ook pijn dat het voor ons te laat kwam.” (lees verder onder de foto)

William overleed in de zomer van 2022 na een ongelijke strijd tegen het uiterst zeldzame syndroom van Menkes. Het jongetje werd amper 14 maanden oud. © Alison Becu

Het hoeft geen tekening dat het Marie, ondanks het geluk van de tweeling, te veel werd het voorbije jaar. “Ik vroeg me af waar ik nog mee bezig was. Ik was een kindje kwijt, maar ik had er ook twee bij, en ik vergat bijna om van hun aanwezigheid te genieten.” Ze besloot volledig met Muti te stoppen. “En de kledinglijn William by Marie die ik ontwierp staat klaar om uitgerold te worden, maar daar wacht ik nog even mee af tot ik weer sterker in mijn schoenen sta.”

Ze focust nu op wat ze graag doet, want helemaal stilzitten is voor de onderneemster geen optie. “Ik heb onze ervaringen altijd gedeeld via Instagram, het was ook een manier om wat gebeurde van me af te schrijven, en daar ga ik nu op door als content creator. Daar kan ik me in uitleven.”

Daarnaast vindt ze sinds enkele weken soelaas bij De Puzzel in Jabbeke, een rouwgroep waar ze haar gevoelens kan delen met moeders in eenzelfde situatie. “En dat doet me enorm veel deugd. Daar durf ik mijn verdriet vol te tonen zonder dat het mij volledig overspoelt.”

Relatietest

En hoewel het verdriet en de beslommeringen niet alleen op Dennis en Marie wegen als ouders, was het ook voor hun relatie een serieuze test. “Dennis praat net zoals ik ook niet gemakkelijk over zijn gevoelens, maar we blijven praten met elkaar, hoe angstig of gestrest we ons ook voelen.” (lees verder onder de foto)

Marie en Dennis trouwden op 20 april, zonder veel ruchtbaarheid, een dag voor de babyborrel van de tweeling. © Paulien Lootens Paulien Lootens

Ze blijven elkaar steunen, op 20 april trouwde het koppel zelfs. “Ik paste een rok in een winkel, waar een vrouw net diezelfde rok paste, voor haar huwelijk. Dat leek mij hét moment voor ons om er ook werk van te maken”, lacht Marie. “Zonder veel ruchtbaarheid zijn we dus een maand later – een dag voor de babyborrel van de tweeling – getrouwd.”

En of het gezin van vijf nog groter wordt, houdt ze voorlopig in beraad. “We willen geen kind om het gemis van William op te vullen. Die leegte zal er immers altijd zijn, en moeten we een plaats geven. Als er nog eentje bij komt, zal het om zichzelf gewenst zijn.”